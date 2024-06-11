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Konfor ve Stil Arayanlara Özel: Columbia'nın Favori Kadın Ayakkabıları

etiket Konfor ve Stil Arayanlara Özel: Columbia'nın Favori Kadın Ayakkabıları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 02:06

Dayanıklılık, konfor ve tarzı bir arada sunan en sevilen Columbia kadın ayakkabıları, sandaletler, koşu ve yürüyüş ayakkabılarını sizler için içerikte anlattık. Doğada, şehirde, koşuda, kısacası her yerde tercih edebileceğiniz modelleri içerikte bulabilirsiniz.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Columbia - Hatana Breathe Kadın Ayakkabı

1. Columbia - Hatana Breathe Kadın Ayakkabı

Columbia Hatana Breathe Kadın Ayakkabı, doğa tutkunları için tasarlanmış yüksek performanslı bir seçenek. Nefes alabilen yapısı ve dayanıklı malzemesiyle uzun yürüyüşlerde ayaklarınızı serin ve rahat tutarken, güçlü tabanı sayesinde her türlü zeminde mükemmel tutuş sağlıyor. Hem şehirde hem doğada macera peşinde koşanlar için ideal olan bu ayakkabı, konfor ve dayanıklılıkla tarzınızı tamamlıyor.

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2. Columbia - Castback PFG Kadın Ayakkabı

2. Columbia - Castback PFG Kadın Ayakkabı

Columbia Castback PFG Kadın Ayakkabı, su sporları ve açık hava aktiviteleri için mükemmel bir seçim. Nefes alabilen, hızlı kuruyan malzemesi ve kaymaz tabanıyla hem konfor hem de güvenlik sunuyor. Balık tutmaktan plaj yürüyüşlerine kadar her anınıza eşlik edecek bu ayakkabı, tarzınızı ve performansınızı zirveye taşıyor.

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3. Columbia - Peakfreak II Outdry Kadın Ayakkabı

3. Columbia - Peakfreak II Outdry Kadın Ayakkabı

Columbia Peakfreak II Outdry Kadın Ayakkabı, zorlu doğa koşulları için tasarlanmış, üstün performanslı bir outdoor ayakkabısı. Su geçirmez Outdry teknolojisiyle ayaklarınızı kuru tutarken, hafif ve esnek yapısı sayesinde her adımda rahatlık sunuyor. Güçlü tutuş sağlayan kauçuk tabanı ve dayanıklı malzemesiyle doğa yürüyüşlerinizde ve maceralarınızda güvenilir bir partner olacak.

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4. Columbia - Plateau Koyu Gri Kadın Ayakkabı - BL3357

4. Columbia - Plateau Koyu Gri Kadın Ayakkabı - BL3357

Columbia Plateau Koyu Gri Kadın Ayakkabı - BL3357, şehir hayatının ve doğa maceralarının vazgeçilmezi. Şık koyu gri rengiyle her kombine uyum sağlarken, hafif yapısı ve konforlu tabanıyla gün boyu rahatlık sunuyor. Sağlam yapısı ve yüksek performans özellikleriyle hem günlük kullanıma hem de outdoor aktivitelerine mükemmel şekilde uyum sağlıyor.

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5. Columbia Sandalet Spor Sandalet Kadın

5. Columbia Sandalet Spor Sandalet Kadın

Columbia Kadın Spor Sandalet, yaz maceralarınız için ideal bir seçim. Hem şehirde hem doğada rahatça kullanabileceğiniz bu sandalet, hafif yapısı ve ergonomik tasarımıyla gün boyu konfor sunuyor. Dayanıklı malzemesi ve kaymaz tabanıyla her türlü zeminde güvenle adım atmanızı sağlarken, şık tasarımıyla tarzınızı tamamlıyor.

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6. Columbia - Ivo Trail Kadın Ayakkabı

6. Columbia - Ivo Trail Kadın Ayakkabı

Columbia Ivo Trail Kadın Ayakkabı, hem şehirde hem doğada macera peşinde koşanlar için mükemmel bir tercih. Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu ayakkabı, nefes alabilen yapısı ve yastıklama sağlayan tabanıyla gün boyu konfor sunuyor. Dayanıklı yapısı ve güçlü tutuş özelliği sayesinde her türlü zeminde güvenle adım atmanızı sağlıyor.

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7. Columbia - Bethany Kadın Ayakkabı

7. Columbia - Bethany Kadın Ayakkabı

Columbia Bethany Kadın Ayakkabı, şehirde ve açık havada şıklığı ve rahatlığı bir araya getiriyor. Zarif tasarımıyla her kombine uyum sağlayan bu ayakkabı, hafif ve nefes alabilen yapısıyla gün boyu konfor sunuyor. Dayanıklı malzemesi ve esnek tabanıyla her adımda güven ve rahatlık sağlayarak stilinize mükemmel bir dokunuş katıyor.

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8. Columbia - Plateau Venture Kadın Ayakkabı

8. Columbia - Plateau Venture Kadın Ayakkabı

Columbia Plateau Venture Kadın Ayakkabı, hem şehirde hem doğada macera arayan kadınlar için ideal bir seçenek. Modern ve şık tasarımıyla her kombine uyum sağlarken, dayanıklı yapısı ve konforlu tabanıyla uzun yürüyüşlerde bile rahatlık sunuyor. Su geçirmez özellikleri ve sağlam tutuş sağlayan tabanı sayesinde, her türlü hava koşulunda ve zeminde güvenle adım atmanızı sağlıyor.

Burada.

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9. Columbia Novo Trail Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

9. Columbia Novo Trail Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

Columbia Novo Trail Kadın Yürüyüş Ayakkabısı, doğa yürüyüşleri ve açık hava maceraları için mükemmel bir tercih. Dayanıklı yapısı ve nefes alabilen malzemesiyle uzun yürüyüşlerde ayağınızı serin ve rahat tutar. Hafif ve esnek tabanı sayesinde her adımda konfor sunan bu ayakkabı, zorlu arazi koşullarında bile mükemmel tutuş sağlayarak güvenle yol almanızı sağlar.

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10. Columbia Redmond 3 Su Geçirmez Düşük Bel Trekking ve Doğa Yürüyüşü Ayakkabısı

10. Columbia Redmond 3 Su Geçirmez Düşük Bel Trekking ve Doğa Yürüyüşü Ayakkabısı

Columbia Redmond 3 Su Geçirmez Düşük Bel Trekking ve Doğa Yürüyüşü Ayakkabısı, doğa tutkunları için üstün performans sunuyor. Su geçirmez yapısı sayesinde yağmurlu ve çamurlu zeminlerde ayaklarınızı kuru tutarken, hafif ve nefes alabilen malzemesiyle gün boyu konfor sağlar. Güçlü tutuş sağlayan kauçuk tabanı ve dayanıklı yapısıyla, en zorlu doğa koşullarında bile güvenle yürüyüş yapmanızı mümkün kılar.

Burada.

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11. Columbia Bonehead PFG Kadın Ayakkabı

11. Columbia Bonehead PFG Kadın Ayakkabı

Columbia Bonehead PFG Kadın Ayakkabı, su sporları ve açık hava aktiviteleri için özel olarak tasarlanmış bir seçenek. Hafif ve nefes alabilen yapısı sayesinde gün boyu konfor sunarken, suya dayanıklı özellikleriyle su altı aktivitelerinde güvenle kullanılabilir. Şık tasarımıyla da dikkat çeken bu ayakkabı, hem performans hem de tarz açısından beklentilerinizi karşılar.

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12. Columbia Platform Kadın Spor Ayakkabısı

12. Columbia Platform Kadın Spor Ayakkabısı

Columbia Platform Kadın Spor Ayakkabısı, modern tasarımıyla şehirde ve doğada aktif yaşam tarzınıza eşlik ediyor. Hafif ve esnek yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sağlarken, dayanıklı malzemesi uzun ömürlü kullanım vadediyor. Hem spor yaparken hem de günlük kullanımda rahatlık ve tarz arayanlar için ideal bir seçenek.

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