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2024’ün En Trend Plaj Terlikleri: Şıklık ve Konforun Buluştuğu 12 Terlik Önerisi

etiket 2024’ün En Trend Plaj Terlikleri: Şıklık ve Konforun Buluştuğu 12 Terlik Önerisi

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 19:02

2024 trendlerine uygun, tatil bavulunuzda, plajda tarzınızı yansıtacak 11 muhteşem terlik önerisi ile karşınızdayız. Şıklığınızı tamamlayacak ve her bikininizle uyum sağlayacak bu terlikler, yazın ruhunu ve modanın son trendlerini bir araya getiriyor.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 06.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Birkenstock Gizeh Bf Nu Mocha Terlik

1. Birkenstock Gizeh Bf Nu Mocha Terlik

Rahatlığı ve şık görüntüsü ile herkesin gönlünü fetheden Birkenstock Gizeh model terlik, kullananların favorisi. Konforunuzu maksimum seviyeye çıkaracak olan terliği Hepsiburada güvencesiyle satın almak için buraya, Amazon aracılığıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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2. Birkenstock Mayari Bf Nubuk Kadın Terlik

2. Birkenstock Mayari Bf Nubuk Kadın Terlik

BIRKENSTOCK Mayari Terlik, ön ayak parmağı ve ortadaki ayarlanabilir çapraz kemeri sayesinde yüksek yürüyüş konforu ve şıklığı bir arada sunar. Renk çeşitleri ile her kıyafetinize uyum sağlayacak olan bu sandalet, ayak anatomisine uygunluğu ve ayarlanabilir çapraz kemeri sayesinde gün boyu rahatlık sağlar.

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3. Crocs Crocband Unisex Terlik

3. Crocs Crocband Unisex Terlik

Crocs Crocband, aktiviteleriniz için rahat ve dayanıklı bir tercih olup, renkli ve eğlenceli bir seçenek sunar. Günlük kullanım için mükemmel olan bu ayakkabılar, dayanıklı, rahat ve renkli tarzı ile spor aktivitelerinizde ve günlük yaşamınızda sizi rahat ettirecek.

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4. Crocs LiteRide 360 Clog

4. Crocs LiteRide 360 Clog

Crocs LiteRide 360 Terliklerle rahatlığın ve şıklığın yeni seviyesini keşfedin! LiteRide™ köpük tabanlık, ayaklarınızın en çok ihtiyaç duyduğu noktalarda üstün destek ve yastıklama sağlıyor. Kalıplanmış Matlite™ Motion üst kısmı, örgü kumaşın esnekliğini taklit eden delikli desenlerle nefes alabilirlik ve esneklik sunuyor. 

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5. Havaianas You Metallic Fc Terlik

5. Havaianas You Metallic Fc Terlik

Altın renkli kayışları ve rahat mı rahat tabanı ile plajda hem çok şık hem de konforlu vakit geçirmenizi sağlayacak olan bu terlik, 39-42 arası beden seçeneğine sahip.

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6. Friend & Trend - Kadın Vizon Çift Tokalı Anatomik Yazlık Terlik

6. Friend & Trend - Kadın Vizon Çift Tokalı Anatomik Yazlık Terlik

Friend & Trend Kadın Vizon Çift Tokalı Anatomik Yazlık Terlik FT5050, yaz aylarının vazgeçilmezi olan konfor ve stil özelliklerini bir araya getiriyor. Çift tokalı tasarımı sayesinde ayaklarınıza tam oturur ve gün boyu rahatlık sağlar. Anatomik yapısı ve kaliteli malzemeleri ile ayak sağlığınızı korurken, vizon rengi ile her türlü yazlık kıyafetinize mükemmel uyum sağlar.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

7. Miss F - Siyah Kadın Terlik

7. Miss F - Siyah Kadın Terlik

Miss F DS21046.C 4fx Siyah Kadın Terlik, zarif ve şık tasarımıyla dikkat çekerken, plaj kullanımı için mükemmel bir konfor sunar.

Burada bulabilirsiniz.

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8. DeFacto Kadın Yüksek Taban Çift Bantlı Eva Terlik

8. DeFacto Kadın Yüksek Taban Çift Bantlı Eva Terlik

DeFacto Kadın Yüksek Taban Çift Bantlı Eva Terlik, plajda rahatça kullanabileceğiniz ideal bir seçenek. Hafif ve esnek yapısıyla plaj aktivitelerinizde size özgürlük sağlayacak. Ayrıca şık tasarımıyla da plaj stilinizi tamamlayacak bir terlik.

Burada.

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9. Havaianas Square Logo Metallıc Parmak Arası Terlik

9. Havaianas Square Logo Metallıc Parmak Arası Terlik

Havaianas Square Logo Metalik Parmak Arası Terlik, plaj modasında parıltılı bir yıldız gibi parlıyor! Metalik detayları ve dikkat çekici marka logosuyla sahil şıklığınızı tamamlayacak olan terlik, burada.

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10. Bambi Taba Kadın Terlik

10. Bambi Taba Kadın Terlik

Bambi'nin Taba Kadın Terliği, stil ve konforu mükemmel bir dengeyle bir araya getiriyor. Sıcak taba rengiyle ayaklarınıza doğal bir şıklık katarken, yumuşak dokusuyla adımlarınıza konfor sunuyor. Plajda da rahatlıkla kullanılabilir.

Burada.

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11. Friend Trend Geniş Bantlı Pudra Yumuşak Keten Kadın Terlik

11. Friend Trend Geniş Bantlı Pudra Yumuşak Keten Kadın Terlik

Friend Trend'in Geniş Bantlı Pudra Yumuşak Keten Kadın Terliği, sadece ayaklarınıza değil, tarzınıza da yumuşak bir dokunuş yapıyor. Pudra rengi ve geniş bant tasarımıyla öne çıkan bu terlik, yaz günlerinde plaj stilinize zarif bir hava katacak. 

Burada.

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12. Tkees Siyah Kadın Parmak Arası Terlik

12. Tkees Siyah Kadın Parmak Arası Terlik

Tkees'in Siyah Kadın Parmak Arası Terliği, zarafet ve rahatlığı mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor. Klasik siyah rengiyle her kombinin tamamlayıcısı olan bu terlik, şıklığıyla dikkat çekiyor. Hafif yapısı ve yumuşak dokusuyla ayaklarınıza gün boyu konfor sağlıyor. Plajda veya şehirde, her adımda stilinizi tamamlayacak bu terlik, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak!

Burada.

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