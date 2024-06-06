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Kurban Bayramında Bayramlık Kombininize Uyacak Takı Modelleri

etiket Kurban Bayramında Bayramlık Kombininize Uyacak Takı Modelleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 10:31

2024 trendlerine uygun, Kurban Bayramı'nda tarzınızı yansıtacak 11 muhteşem takı önerisi ile karşınızdayız. Şıklığınızı tamamlayacak bu takılar, bayramın ruhunu ve modanın son trendlerini bir araya getiriyor. Göz alıcı ve zarif tasarımlarla bayram kombinlerinizi unutulmaz kılın!

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 05.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Charmlucky Tek Taş Hayalet Kolye

1. Charmlucky Tek Taş Hayalet Kolye

Misina zincirli tek taş hayalet kolye, bayram kombinlerinize sade ama şık bir ekleme yapmak için ideal. Fiyatı 800 TL.

Burada.

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2. Merano Design 4mm Beyaz Su Yolu Kolye

2. Merano Design 4mm Beyaz Su Yolu Kolye

Avrupa Birliği standartlarına uygun nikelsiz, aşırı şık duran bu kolye, sadece bayramda değil, tüm kombinlerinizde en çok kullandığınız parça olacak.

Burada.

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3. Kutaydan Birbirine Sarılan Eller 925 Ayar Gümüş Aşk Yüzüğü

3. Kutaydan Birbirine Sarılan Eller 925 Ayar Gümüş Aşk Yüzüğü

Yüzük kullanmayı seven takipçilerimiz için özel olarak seçtiğimiz bu yüzük, üç farklı renk seçeneğine sahip. Ayarlanabilir olmasıyla herkesin kullanabileceği yüzük burada.

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4. Bahels Italyan Bottega Gözyaşı Damla Modeli Küpe

4. Bahels Italyan Bottega Gözyaşı Damla Modeli Küpe

Son zamanların en trend aksesuar modellerinden biri olan damla küpeleri, bayram kombininize eklemeyi düşünebilirsiniz.

Üstelik fiyatı çok uygun. Sadece 89 TL.

Burada.

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5. ÇLK Accessories Premium Incili Bileklik

5. ÇLK Accessories Premium Incili Bileklik

İncili aksesuarların zarifliği gerçekten göz kamaştırıcı. Birinci kalite pirinçten üretilmiş olan bileklik, yoğun kimyasala maruz kalmadıkça kararmayan bir ürün.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
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6. ÇLK Accessories Çelik Içi Boş Kalp Kolye

6. ÇLK Accessories Çelik Içi Boş Kalp Kolye

Gold ve gümüş renk seçeneklerine sahip kolye, şık mı şık tasarımı ile bayram kombininize çok yakışacak. Kolyenin fiyatı 400 TL.

Burada.

Hepsiburada

7. Demokan Kadın Küpe Yılan Tırtık Halka Küpe

7. Demokan Kadın Küpe Yılan Tırtık Halka Küpe

Yılan derisi detaylı küpe, sıradan halka küpe takmayı sevmeyenlerin tercihi olabilir. Çelikten üretilen tırtık detaylı küpenin fiyatı sadece 72 TL.

Burada.

Hepsiburada

8. Furtek Aksesuar Kadın 4 Sıra Model Zirkon Taşlı Gümüş Pırlanta Kolye

8. Furtek Aksesuar Kadın 4 Sıra Model Zirkon Taşlı Gümüş Pırlanta Kolye

Bu bayram ışıl ışıl olmak sizin elinizde! Özel günlerinizde de kullanabileceğiniz zirkon taşlı gümüş choker kolye, 90 TL.

Burada.

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9. Pelin Aksesuar Yeşil Beyaz Tasarım Küpe

9. Pelin Aksesuar Yeşil Beyaz Tasarım Küpe

Yeşil beyaz sedefli tasarımlı küpe, modern ve minimal takı sevenleri çok mutlu edecektir diye düşündük.

Fiyatı 129 TL olan küpe burada.

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10. Sacce Scarves&Accessories Renkli Zirkon Taşlı Halka 3'lü Set Küpe

10. Sacce Scarves&Accessories Renkli Zirkon Taşlı Halka 3'lü Set Küpe

Renkli zirkon taşları ve rodyum kaplaması ile hem kararmayan hem de her kombine uyabilen bu küpeleri kulağınızdan hiç çıkartmak istemeyeceksiniz.

Burada.

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11. Betül Çekiç Vip Serisi Taşlı Göz Detay Kadın Sallantılı Küpe

11. Betül Çekiç Vip Serisi Taşlı Göz Detay Kadın Sallantılı Küpe

Göz detayları ile göz kamaştıran küpe, sallantılı küpe sevenlerin favorisi olacak. Bayram kombinlerinizde harika görünecek olan küpe, şu anda %30 indirimle 260 TL. 

Burada.

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