Kurban Bayramında Bayramlık Kombininize Uyacak Takı Modelleri
Kurban Bayramında Bayramlık Kombininize Uyacak Takı Modelleri
2024 trendlerine uygun, Kurban Bayramı'nda tarzınızı yansıtacak 11 muhteşem takı önerisi ile karşınızdayız. Şıklığınızı tamamlayacak bu takılar, bayramın ruhunu ve modanın son trendlerini bir araya getiriyor. Göz alıcı ve zarif tasarımlarla bayram kombinlerinizi unutulmaz kılın!
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Bu içerik 05.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Charmlucky Tek Taş Hayalet Kolye
2. Merano Design 4mm Beyaz Su Yolu Kolye
3. Kutaydan Birbirine Sarılan Eller 925 Ayar Gümüş Aşk Yüzüğü
4. Bahels Italyan Bottega Gözyaşı Damla Modeli Küpe
5. ÇLK Accessories Premium Incili Bileklik
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6. ÇLK Accessories Çelik Içi Boş Kalp Kolye
7. Demokan Kadın Küpe Yılan Tırtık Halka Küpe
8. Furtek Aksesuar Kadın 4 Sıra Model Zirkon Taşlı Gümüş Pırlanta Kolye
9. Pelin Aksesuar Yeşil Beyaz Tasarım Küpe
10. Sacce Scarves&Accessories Renkli Zirkon Taşlı Halka 3'lü Set Küpe
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11. Betül Çekiç Vip Serisi Taşlı Göz Detay Kadın Sallantılı Küpe
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