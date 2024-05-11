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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 11.05.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Stanley termos, Bluetooth kulaklık, Karaca Mutfak Robotu, Samsung Akıllı Telefon gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
Sunduğu konfor ve şıklık ile en çok satanların başını çeken Skechers D'Lites spor ayakkabılar, Anneler Günü indirimi kapsamında yarı fiyatına indi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Yazlık kombinlerinizi tamamlamak için edinebileceğiniz, indirimli fiyatları ile kaçırılmayacak Nike marka birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı 13 parçasını aşağıdaki içerikte derledik.
9 Mayıs 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Sinbo marka Hamur Yoğurma Makinesi Ve Halı & Koltuk Yıkama Makinesi bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Philips televizyon, Lava Döküm Tencere, Casio saatler var.
Temizlikte pratiklik sağlayan, Sinbo Dikey Süpürge ve Homend küçük ev aletleri, 8 Mayıs 2024 tarihli Şok Aktüel kataloğunun göze çarpan ürünlerinden biriydi. Aşağıdaki içerikte tüm katalogu bulabilirsiniz.
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Sunumlarınızla adeta yıldız gibi parlamanızı sağlayacak Karaca ürünlerinde 2 Al 1 Öde fırsatı başladı! Karaca markasının çok sevilen ürünlerini aşağıdaki içerikte derledik.
10 Mayıs 2024 tarihli BİM Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler Benzinli ATV, Philips Airfryer ve Oral B ürünleriydi. BİM Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
MAC Cosmetics ürünlerindeki kaçırılmayacak indirimleri de aşağıda derledik. Makyaj paletleri, cilt ürünleri, dudak kalemleri ve daha fazlasını aşağıda bulabilirsiniz.
Anneler Günü'ne sadece bir gün kaldı! Yves Rocher ürünlerinde Anneler Günü'ne özel harika fırsatlar başladı. Bitkisel ve doğal içerikleri ile herkesin çok sevdiği en güzel Yves Rocher ürünlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Yazlık kombinlerinize yeni ayakkabılar eklemek istiyorsanız, Calvin Klein, Superga, Tommy Hilfiger, Under Armour gibi markaların en sevilen spor ayakkabılarını aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
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Madame Coco'da yılın indirimi başladı! Madame Coco markasının evinizin atmosferini baştan aşağı değiştirecek birbirinden güzel ürünlerinde %70'e varan indirim fırsatını kaçırmamanız için aşağıda derledik.
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