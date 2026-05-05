article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 9-10 Mayıs İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 9-10 Mayıs İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 19:51

Hafta sonu planı yapanlar için kültür-sanat ajandası yine yoğun. 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da tiyatrodan konsere, sergilerden atölyelere kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Şehir şehir öne çıkan programlar, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir Hafta Sonu Etkinlikleri

İzmir Hafta Sonu Etkinlikleri

Sinema Etkinlikleri

Fünye | Paribu Cineverse | 9-10 Mayıs | Aksiyon | 2D

Şeytan Marka Giyer 2 | Paribu Cineverse | 9-10 Mayıs | Komedi/Dram | 2D

Iron Maiden: Burning Ambition | Paribu Cineverse | 9-10 Mayıs | Müzik | 2D

Tiyatro Etkinlikleri

Anahtar | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 9 Mayıs 15:00, 20:00 | Dram | Devlet Tiyatrosu, 12+

Medea | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 9 Mayıs 20:00 | Trajedi | Devlet Tiyatrosu, 8+

Otobüs Durağında Üç Bencil | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 10 Mayıs 11:00 | Çocuk | Devlet Tiyatrosu, 5+

Skeç Turnuvası | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi | 10 Mayıs 20:30 | Komedi | 16+

Hisseli Harikalar Kumpanyası | Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi | 10 Mayıs 14:00 | Müzikal | -

Hamlet | İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi | 10 Mayıs 20:00 | Trajedi | -

İki Kadın | Maske Sanat Tiyatro | 10 Mayıs 20:00 | Dram | -

Eser Yenenler ile İtiraf Et | Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi | 10 Mayıs 20:30 | Komedi | -

Mortal Kombat II | Paribu Cineverse | 9-10 Mayıs | Aksiyon | 2D

Ankara Hafta Sonu Etkinlikleri

Ankara Hafta Sonu Etkinlikleri

Sinema Etkinlikleri

  • Mortal Kombat II | Paribu Cineverse Armada | 9-10 Mayıs | Aksiyon | 2D

  • Fünye | Paribu Cineverse Armada | 9-10 Mayıs | Aksiyon | 2D

  • Şeytan Marka Giyer 2 | Paribu Cineverse Armada | 9-10 Mayıs | Komedi/Dram | 2D

Tiyatro Etkinlikleri

  • Yalancının Resmi | Şinasi Sahnesi | 9 Mayıs 15:00, 20:00 | Dram | Devlet Tiyatrosu

  • Bir Ruhun Hikayesi | Akün Sahnesi | 9 Mayıs 15:00, 20:00 | Dram | Devlet Tiyatrosu

  • Dosya: Kelebek | Şinasi Sahnesi | 10 Mayıs 20:00 | Dram | Devlet Tiyatrosu

  • Carmen | Opera Sahnesi | 9 Mayıs 20:00 | Opera | Ankara DOB

  • Ölü'n Bizi Ayırana Dek | Yenimahalle Nazım Hikmet KSM Genco Erkal Sahnesi | 10 Mayıs 17:00, 20:00 | Komedi | -

  • Etekler ve Pantolonlar | Yenimahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu | 10 Mayıs 15:00, 18:00 | Komedi | -

Eskişehir Hafta Sonu Etkinlikleri

Eskişehir Hafta Sonu Etkinlikleri

Sinema Etkinlikleri

  • Mortal Kombat II | Paribu Cineverse Espark | 9-10 Mayıs | Aksiyon | 2D

  • Fünye | Paribu Cineverse Espark | 9-10 Mayıs | Aksiyon | 2D

  • Şeytan Marka Giyer 2 | Paribu Cineverse Espark | 9-10 Mayıs | Komedi/Dram | 2D

Tiyatro Etkinlikleri

  • Halktan Biri | Vehbi Koç Kongre Merkezi | 10 Mayıs 20:00 | Dram | -

Antalya Hafta Sonu Etkinlikleri

Antalya Hafta Sonu Etkinlikleri

Sinema Etkinlikleri

  • Mortal Kombat II | Paribu Cineverse TerraCity | 9-10 Mayıs | Aksiyon | 2D

  • Fünye | Paribu Cineverse TerraCity | 9-10 Mayıs | Aksiyon | 2D

  • Şeytan Marka Giyer 2 | Paribu Cineverse TerraCity | 9-10 Mayıs | Komedi/Dram | 2D

Tiyatro Etkinlikleri

  • PARLA | Haşim İşcan Kültür Merkezi Fuaye | 10 Mayıs 13:00, 15:00, 17:00 | Bebek Tiyatrosu | Devlet Tiyatrosu

  • Taj Express Müzikali | Aspendos Antik Tiyatrosu | 10 Mayıs 21:00 | Müzikal | Uluslararası Festival

  • Semicenk-Karışık Kaset | Antalya Açıkhava | 9 Mayıs | Konser | -

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın