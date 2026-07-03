Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 4-5 Temmuz İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Tiyatro Etkinlikleri

Süper Patiler: 4 Temmuz Cmt, 14:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

KUROMİ Yıldız Tozu: 4 Temmuz Cmt, 16:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Skeç Turnuvası: 4 Temmuz Cmt, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Aslan Kral: 5 Temmuz Paz, 14:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Örümcek Adam Karlar Ülkesinde: 5 Temmuz Paz, 16:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Tanrı Misafiri: 5 Temmuz Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Sinema ve Film Gösterimleri

Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 3 Temmuz haftası vizyona giren 'Minyonlar ve Canavarlar', 'Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok', 'Dalga', 'Ölünün Laneti', 'Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz' ve 'Otopsi' filmleri hafta sonu boyunca izlenebilir.