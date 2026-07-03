Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 4-5 Temmuz İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?
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Hafta sonunu kültür ve sanatla değerlendirmek isteyenler için birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerini bekliyor. Konserlerden tiyatro oyunlarına, festivallerden açık hava gösterimlerine kadar İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya'da 4-5 Temmuz tarihlerinde dopdolu bir program var. İşte bu hafta sonu kaçırmamanız gereken öne çıkan kültür sanat etkinlikleri...
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İzmir Etkinlikler
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Ankara Etkinlikler
Eskişehir Etkinlikler
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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