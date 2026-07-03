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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 4-5 Temmuz İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 4-5 Temmuz İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 00:36
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Hafta sonunu kültür ve sanatla değerlendirmek isteyenler için birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerini bekliyor. Konserlerden tiyatro oyunlarına, festivallerden açık hava gösterimlerine kadar İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya'da 4-5 Temmuz tarihlerinde dopdolu bir program var. İşte bu hafta sonu kaçırmamanız gereken öne çıkan kültür sanat etkinlikleri...

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

Süper Patiler: 4 Temmuz Cmt, 14:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

KUROMİ Yıldız Tozu: 4 Temmuz Cmt, 16:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Skeç Turnuvası: 4 Temmuz Cmt, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Aslan Kral: 5 Temmuz Paz, 14:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Örümcek Adam Karlar Ülkesinde: 5 Temmuz Paz, 16:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Tanrı Misafiri: 5 Temmuz Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Sinema ve Film Gösterimleri

Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 3 Temmuz haftası vizyona giren 'Minyonlar ve Canavarlar', 'Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok', 'Dalga', 'Ölünün Laneti', 'Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz' ve 'Otopsi' filmleri hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

- Zaman Makinesi Dinazorlar & Barok Konser Tiyatro Oyunu: 4 Temmuz Cmt, 15:00 | Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

- Pinokyo Çocuk Oyunu: 4 Temmuz Cmt, 15:00 | Bergüzar Sahne

- Milena'ya Mektuplar: 4 Temmuz Cmt, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

- Pinokyo Çocuk Oyunu: 5 Temmuz Paz, 15:00 | Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

- Pamuk Prenses ve Sihirli Ayna: 5 Temmuz Paz, 18:00 | Ankara Çayyolu Sahne

- Alice Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu: 5 Temmuz Paz | Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

Sinema ve Film Gösterimleri

- Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 3 Temmuz haftası vizyona giren 'Minyonlar ve Canavarlar', 'Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok', 'Dalga', 'Ölünün Laneti', 'Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz' ve 'Otopsi' filmleri hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

- Güneylerdeyiz Yekpare Kalabalık: 5 Temmuz Paz, 19:30 | Kim Sahne Eskişehir

Sinema ve Film Gösterimleri

- Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 3 Temmuz haftası vizyona giren 'Minyonlar ve Canavarlar', 'Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok', 'Dalga', 'Ölünün Laneti', 'Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz' ve 'Otopsi' filmleri hafta sonu boyunca izlenebilir.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

- Bıcır ile Cıbır: 4 Temmuz Cmt, 16:00 | Dada Tiyatro

- Dadaca Doğaçlama: 5 Temmuz Paz, 20:00 | Dada Tiyatro

Sinema ve Film Gösterimleri

- Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 3 Temmuz haftası vizyona giren 'Minyonlar ve Canavarlar', 'Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok', 'Dalga', 'Ölünün Laneti', 'Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz' ve 'Otopsi' filmleri hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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