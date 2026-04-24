Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 25-26 Nisan'da İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 20:28

Hafta sonu planı yapmaya çalışanların klasik ikilemi: “Evde mi kalsam, dışarı mı çıksam?” Bu hafta 25-26 Nisan’da Türkiye’nin dört büyük şehri kültür-sanat tarafında epey hareketli. İzmir’den Antalya’ya uzanan programda hem gişe filmleri hem de çocuklardan yetişkinlere uzanan tiyatro oyunları aynı anda sahne alıyor. Korkudan animasyona, dramdan politik hicve kadar geniş bir yelpaze var; yani “ne izlesek?” sorusu bu hafta biraz lüks kaçabilir. İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da sahneler ve salonlar dolu dolu bir hafta sonuna hazırlanıyor.

İzmir Etkinlikleri

Sinema

  • Efes'in Sırrı | Paribu Cineverse İzmir Park | 25-26 Nisan | 18:25, 20:40 | Aile | 2D, 1 sa 32 dk

  • Kıble: Bitlisli Belkıs | Paribu Cineverse İzmir Park | 25-26 Nisan | 22:05 | Korku | 2D, 1 sa 24 dk

  • Lee Cronin'den Mumya | Paribu Cineverse İzmir Park | 25-26 Nisan | Korku | 2 sa 15 dk

Tiyatro

  • Tebeşir Ağacı | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 26 Nisan | 11:00, 14:00 | Çocuk Oyunu (8+)

  • Karıncalar / Bir Savaş Vardı | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 26 Nisan | 20:00 | Dram (8+)

  • Arzunun Onda Dokuzu | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 26 Nisan | 20:00 | Yetişkin (16+)

Ankara Hafta Sonu Etkinlikleri

Sinema

  • Kardeş Takımı 3 | Paribu Cineverse Armada | 25-26 Nisan | 16:00, 18:25 | Aile | 2D, 1 sa 45 dk

  • Efes'in Sırrı | Paribu Cineverse Armada | 25-26 Nisan | 17:15, 19:30 | Aile | 2D, 1 sa 32 dk

  • Pırıl: Saklı Robotlar | Paribu Cineverse Armada | 25-26 Nisan | 17:25 | Animasyon | 2D, 1 sa 26 dk

Tiyatro

  • Bulaşıkçılar | Ankara Sanat Tiyatrosu (Bilkent Sahne) | 26 Nisan | 16:00 | Dram/Komedi

Eskişehir Hafta Sonu Etkinlikleri

Sinema

  • Efes'in Sırrı | Paribu Cineverse Espark | 25-26 Nisan | 17:30, 19:45 | Aile

  • Kıble: Bitlisli Belkıs | Paribu Cineverse Espark | 25-26 Nisan | 21:00, 23:55 | Korku

  • Marakuda: Taş Devri Efsanesi | Paribu Cineverse Espark | 25-26 Nisan | Animasyon

  • Kardeş Takımı 3 | Paribu Cineverse Espark | 25-26 Nisan | Aile

Tiyatro

  • Ayak Bacak Fabrikası | B.B. Sanat ve Kültür Merkezi | 25 Nisan 20:00, 26 Nisan 18:00 | Politik Dram

  • Rüzgârda Savrulan Yapraklar | Sanat Sokağı Kukla Sahnesi | 26 Nisan | 14:00

Antalya Hafta Sonu Etkinlikleri

Sinema

  • Kardeş Takımı 3 | Paribu Cineverse MarkAntalya | 25-26 Nisan | 18:20, 20:50 | Aile

  • Kıble: Bitlisli Belkıs | Paribu Cineverse MarkAntalya | 25-26 Nisan | 21:45 | Korku

  • Efes'in Sırrı | Paribu Cineverse Antalya Migros | 25-26 Nisan | 14:45, 17:00, 19:15 | Aile

  • Şampiyon Keçi | Paribu Cineverse Antalya Migros | 25-26 Nisan | 16:40, 21:00 | Animasyon

  • Lee Cronin'den Mumya | MarkAntalya & Migros | 25-26 Nisan | Korku

  • Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) | Paribu Cineverse MarkAntalya | 25-26 Nisan | Bilim Kurgu

  • Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri | Paribu Cineverse Antalya Migros | 25-26 Nisan | Animasyon

Tiyatro

  • Antalya’da bu hafta sonu için ana akım tiyatro etkinliği listelenmemiştir.
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
