Hadise'nin Melike Şahin Tavrından Şakir Paşa Ailesi'ndeki Atatürk Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Hadise'nin Melike Şahin Tavrından Şakir Paşa Ailesi'ndeki Atatürk Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Şubat Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 2006 yılında yayın hayatına başlayan ve 2011'de final yapan Doktorlar, pek çok izleyici için apayrı bir yere sahip. Senelerce özellikle yaz sezonunda yayınlanan tekrar bölümlerini ezberleyene kadar izlediğimiz dizide tüm karakterlerle bağ kurmuştuk. Dizide Ela ve Zenan'ı canlandıran Yasemin Özilhan ile Melike Güner seneler sonra bir araya geldi. Görenler duygusal anlar yaşadı!
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2. Yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye'nin ilk bölümü reytinglerde zirvedeki yerini aldı. Melike Şahin'in jüri üyesi olarak katıldığı programın ilk bölümüne dublaj sanatçısı Funda Kayacık damga vurdu.
3. Her bölümü ayrı olay olan Kızılcık Şerbeti'nde son bölüme damga vuran anlardan biri de Sevilay'ın Kıvılcım'a seslendiği sahne oldu. Sahneyi ilk kez izlediğinizde "Evrim Hanım" sesini duyarken, tekrar izlediğinizde "Kıvılcım Hanım" diyormuş gibi geliyor. Bakalım siz de aynı şekilde mi duyacaksınız?
4. Dün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun resmi sitesinden ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, haber bültenlerine yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu. Bu haberin bazı medya kuruluşları tarafından 'basına sansür' olarak duyurulduğunu dile getiren Şahin, yayıncı kuruluşlara yaptırım uygulanacağına dair yeni bir açıklama yayınladı.
5. Ekranların en sevilen şarkı yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yeni sezonuyla dün akşam başladı. Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüriliğini yaptığı programa bazı anlar damga vurdu. Melike Şahin şarkı söyledikten sonra ekranlara Hadise'nin "Yok canım" dediği anlar yansıdı. Sosyal medyada ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği iddialarına Hadise'den fotoğraflı yanıt gecikmedi.
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6. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, nabız yükselten bir bölümle ekrana geldi. Aniesi ve Şakir Paşa'nın yasak aşkının resmen başladığı bölümde duygulandıran bir an yaşandı. Savaşın başlamasının ardından umutsuzluğa kapılan insanlara Şakir Paşa'nın "Bir mucize olacak" demesi ve hemen ardından Atatürk'ün gözlerinin görünmesi resmen tüyleri diken diken yaptı!
7. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
8. Yıllar sonra yeniden yayın hayatına devam eden O Ses Türkiye ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Öyle ki reytinglerde zirveye bile yerleşti. Jüri koltuğunun yeni ismi Melike Şahin ise ekranlara çok yakıştırıldı. Sık sık övgü yağmuruna tutulan Şahin'in sahnede şarkı söylediği anlar seyirci tarafından çok sevildi. Stüdyodakilerin "Bir daha" diye bağırması sonrası Hadise'nin tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
9. Dünyanın birçok ülkesinde izleyenleri hayrete düşüren cinsten programlar yayınlanmaya devam ediyor. Bunların en başında da pek çok farklı ülkede versiyonları çekilen 'Temptation Island' adlı yarışma geliyor. Birbirlerinin sevgililerini ayartmaya çalışan kişilerin yarıştığı programın İspanyol versiyonunda ağızları açık bırakan türden bir an yaşandı!
10. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri her yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Sırların bir bir açığa kavuştuğu heyecan dolu dizi sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Bunda yapımın oyuncularının paylaşımları da etkili oluyor. Bu kez de, İnci Taneleri'nde 'Dilber'in kankası 'Yıldız'ı canlandıran Ümit Beste Kargın Instagram hesabından set pozlarını paylaştı. Birbirinden eğlenceli pozlara kısa sürede beğeni yağdı.
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11. Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir konusu ve oyuncu kadrosuyla çok sevildi. En dikkat çeken isim ise 'Deniz' karakteriyle izlediğimiz minik oyuncu Kuzey Gezer oldu. Boyundan büyük oyunculuğuyla gözlerden kalpler çıkaran Kuzey, set ekibinin de neşe kaynağı haline geldi.
12. Ekranların en sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye, oldukça uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başladı. 8 Şubat Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan program kısa sürede trendlerin arasına girdi. Jüri kadrosuna Melike Şahin'in de katıldığı O Ses Türkiye reytinglerde zirveye yerleşti.
13. Geçtiğimiz yıl Gaddar dizisiyle ekranlara gelen Çağatay Ulusoy "Eşref Rüya" dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Başrolü Demet Özdemir'le paylaşan Çağatay Ulusoy dizide 'Eşref' karakterine hayat verecek. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan dizi için yeni bir tarza bürünen Çağatay Ulusoy'un değişimine yorum yağdı!
14. Survivor'ın olaylı ismi Turabi Çamkıran son günlerde gündemimizden düşmek bilmiyor. Bunun en büyük nedeni, baştan sona bel altı sözlerle dolu İngilizce arabesk türündeki 'Wine Me Dine Me' adlı şarkısı olmuştu. Şarkısına erişim engeli getirildikten sonra sözlerini değiştiren Turabi'ye "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Turbo Turabi bu sefer de "Dur Abi, Sus Abi" adlı yeni parçasıyla yaka silktirdi!
15. Atv ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Başka Bir Gün dizisi kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Başrolünde Ezgi Mola'nın yer aldığı yapım hem konusu hem de karakteriyle öne çıkarken kadrosunda büyümeye gitti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı'nın 'Çetin'i, Başka Bir Gün kadrosuna dahil oldu.
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16. Bir dönemin efsane dizilerinden olan Medcezir şu sıralar sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Bunun nedeni de Taner Ölmez'in yıllar önce final yapan dizinin yeniden çekilmesi için yaktığı ateş oldu. Geçtiğimiz gün dizinin oyuncularından Şebnem Dönmez'den olumlu cevap gelmişti. Medcezir hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama da Barış Falay'dan geldi. Gazete Magazin'den Sercan Kazancı'nın haberine göre, ünlü oyuncu unutulmaz dizinin yeniden çekilme fikrine yeşil ışık yaktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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