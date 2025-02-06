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Bebek Haberi Geldi: Kuruluş Osman'ın Son Bölümüne Orhan ve Holofira Aşkı Damga Vurdu!

Bebek Haberi Geldi: Kuruluş Osman'ın Son Bölümüne Orhan ve Holofira Aşkı Damga Vurdu!

Kuruluş Osman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.02.2025 - 15:02

6. sezonuyla ekrana gelen Kuruluş Osman, uzun süren ekran yolculuğuna rağmen reytinglerde zirvedeki yerini koruyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Orhan ve Holofira'nın beğenilen ilişkisi yine ön plandaydı. İkilinin birlikte sahnelerine yorum yağdı.

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atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Muhteşem bir başarı sağlayan Kuruluş Osman, 6. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen reytinglerde çarşamba gününün zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Muhteşem bir başarı sağlayan Kuruluş Osman, 6. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen reytinglerde çarşamba gününün zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Orhan ve Holofira'nın aşkının bir kez daha gözlerden kalpler çıkardığı son bölüm, tüm kategorilerde reytinglerde birinci oldu.

Orhan ve Holofira'nın aşkının bir kez daha gözlerden kalpler çıkardığı son bölüm, tüm kategorilerde reytinglerde birinci oldu.

Holofira'nın anne olacağını öğrendiğimiz bölümde ikiliye sosyal medyadan yorum yağdı.

Holofira'nın anne olacağını öğrendiğimiz bölümde ikiliye sosyal medyadan yorum yağdı.
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Siz bölümü nasıl buldunuz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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