Gürsoy Yalçın Kimdir? Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Neden Vefat Etti?

Futbol dünyasını üzen acı bir haber geldi. Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Gürsoy Yalçın, hastalığa yenik düştü. Vefat haberi, hem spor camiasını hem de sevenlerini derinden etkiledi. Peki Gürsoy Yalçın kimdir ve neden vefat etti?