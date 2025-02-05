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Sergen Yalçın’ın Acı Günü: Kardeşi Gürsoy Yalçın Vefat Etti

Sergen Yalçın’ın Acı Günü: Kardeşi Gürsoy Yalçın Vefat Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2025 - 17:54

Teknik direktör ve eski futbolcu Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın, uzun süredir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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Sergen Yalçın’ın uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın’dan acı haber geldi.

Sergen Yalçın’ın uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın’dan acı haber geldi.

Yaklaşık 2.5 yıldır hastalığı nedeniyle tedavi gören Gürsoy Yalçın’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaklaşık 2.5 yıldır hastalığı nedeniyle tedavi gören Gürsoy Yalçın’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş’ta profesyonel futbol kariyerine başlamıştı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor’da forma giymiş ve 2001 yılında futbolu bırakmıştı.

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş’ta profesyonel futbol kariyerine başlamıştı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor’da forma giymiş ve 2001 yılında futbolu bırakmıştı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın kendisine yaptığı teklifi kardeşinin tedavisiyle ilgilenmesi gerektiği için reddetmişti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın kendisine yaptığı teklifi kardeşinin tedavisiyle ilgilenmesi gerektiği için reddetmişti.

Sergen Yalçın kardeşinin hayatını kaybettiği hastaneden çıkarken görüntüledi 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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