Günlük Hayatta Yanında 10 Dakikadan Fazla Durulmayan En Çekilmez Burçlar Listesi!

Sen listenin zirvesindesin! Çünkü işlerin doğru yapılmasını istemen zaman zaman çevrendekiler için yorucu bir deneyime dönüşebiliyor. İnsanların söylediği her cümlede bir eksik bulabilir, yapılan en küçük hatayı bile fark edebilir ve bunu belirtmeden duramayabilirsin. Üstelik çoğu zaman haklı olsan bile bu durum insanların kendilerini sürekli denetleniyormuş gibi hissetmesine neden oluyor. Senin çekilmez bulunduğun anlar özellikle mükemmeliyetçiliğinin kontrolden çıktığı dönemler. Çevrendekiler sadece sohbet etmek isterken sen bir sunum jürisi gibi davranabiliyorsun. Niyetin yardımcı olmak olsa da karşındaki kişi bunu çoğu zaman eleştiri olarak algılıyor. İşte bu yüzden insanlar seni çok sevse bile bazen kısa molalar vermek isteyebiliyor.