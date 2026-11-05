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Güneşin Doğduğu Yer Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 8. Bölüm Ne Zaman?

Güneşin Doğduğu Yer Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 8. Bölüm Ne Zaman?

burak özçivit yerli dizi yayın akışı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.11.2026 - 16:24
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ATV'nin perşembe akşamlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer, Kenan ile Leyla'nın hikâyesi ve Kozan ailesindeki çatışmalarla her hafta gündemde. Hanzade'nin hamilelik haberiyle dengelerin değiştiği son bölümün ardından izleyiciler, 5 Kasım akşamı için aynı soruların cevabını arıyor: 'Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yok mu? Güneşin Doğduğu Yer kaçıncı bölüm, saat kaçta? Yeni bölüm ne zaman?'

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Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Dizinin 8. bölümü, 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak. Gün içinde 14.00'te ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer ise önceki bölümün tekrarı.

Kısacası 'Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı?' diye soranlar için cevap evet. 29 Ekim'de de yayın akışındaki yerini koruyan dizi, Cumhuriyet Bayramı haftasında ara vermeyen perşembe yapımlarından biri oldu.

Güneşin Doğduğu Yer kaçıncı bölüm, son bölümde ne oldu?

Güneşin Doğduğu Yer kaçıncı bölüm, son bölümde ne oldu?

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam 8. bölümüyle ekrana geliyor. 17 Eylül'de ATV'de başlayan dizide Burak Özçivit Kenan Kozan'a, Beyza Gümülcine Leyla'ya, Sibel Taşçıoğlu ise Kenan'ın annesi Celadet Kozan'a hayat veriyor.

29 Ekim'de yayınlanan 7. bölümde Hanzade'ye gelen hamilelik haberi Kozan ailesinin dengelerini sarstı. Kenan'ın Leyla ile oğlu Emir için ev tutma kararı Adana'da dedikodulara yol açarken Hanzade ile Leyla arasındaki gerilim de tırmandı.

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölüm ne zaman, 9. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölüm ne zaman, 9. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Bu akşamki 8. bölümün ardından Güneşin Doğduğu Yer'in 9. bölümünün 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanması bekleniyor. Kesin tarih kanalın haftalık yayın akışıyla netleşecek.

Dizide kamera arkasında da değişiklik yaşandı. İlk bölümden bu yana diziyi yöneten Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin projeden ayrıldığı, yönetmen koltuğuna Kızılcık Şerbeti'nin kurucu yönetmeni Hakan Kırvavaç'ın geçtiği öne sürülmüştü; ATV ve yapım şirketi bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

5 Kasım 2026 Perşembe ATV yayın akışı

5 Kasım 2026 Perşembe ATV yayın akışı

Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölümüyle yer aldığı 5 Kasım Perşembe ATV yayın akışında gün boyu ekrana gelecek yapımlar aşağıdaki gibi:

06.00 Hercai (Tekrar)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer (Tekrar)

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.20 Var Mısın Yok Musun

03.30 Bir Gece Masalı

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam 20.00'de ATV'de, bir sonraki durak ise 12 Kasım Perşembe akşamı olacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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