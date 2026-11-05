Güneşin Doğduğu Yer Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 8. Bölüm Ne Zaman?

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Dizinin 8. bölümü, 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak. Gün içinde 14.00'te ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer ise önceki bölümün tekrarı.

Kısacası 'Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı?' diye soranlar için cevap evet. 29 Ekim'de de yayın akışındaki yerini koruyan dizi, Cumhuriyet Bayramı haftasında ara vermeyen perşembe yapımlarından biri oldu.