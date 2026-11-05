Güneşin Doğduğu Yer Bu Akşam (5 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? 8. Bölüm Ne Zaman?
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ATV'nin perşembe akşamlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer, Kenan ile Leyla'nın hikâyesi ve Kozan ailesindeki çatışmalarla her hafta gündemde. Hanzade'nin hamilelik haberiyle dengelerin değiştiği son bölümün ardından izleyiciler, 5 Kasım akşamı için aynı soruların cevabını arıyor: 'Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yok mu? Güneşin Doğduğu Yer kaçıncı bölüm, saat kaçta? Yeni bölüm ne zaman?'
Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yok mu? 5 Kasım'da yeni bölüm var mı?
Güneşin Doğduğu Yer kaçıncı bölüm, son bölümde ne oldu?
Güneşin Doğduğu Yer yeni bölüm ne zaman, 9. bölüm hangi gün yayınlanacak?
5 Kasım 2026 Perşembe ATV yayın akışı
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