Güneş Kremi Sürmediğinizde Cildinize Ne Olur?
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Son zamanlarda uzmanlar özellikle güneş kremi konusunda çok uyarıyorlar. Çoğu kişi ise sadece yazın denizde sürüp geçiyor. Ama aslında güneş kremi sürmemenin cilde ciddi etkileri var. Peki neler bunlar, bakalım mı?
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Güneş yanığı riskini artırıyor.
Cilt hücreleri zarar görüyor.
Kırışıklıkların oluşmasını engellemek için güneş kremi şart.
Cilt lekelerinin kalıcı olmasını istemezsiniz herhalde!
Cilt kanseri riskini atlamamak gerek!
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UV ışınlarının cilt bariyerini zayıflatabileceğini biliyor musunuz?
Cildinizdeki izler daha da belirginleşiyor.
Kolajen üretimi için de cildinizi güneşten korumalısınız.
Bulutlu havalarda güneş kremi sürmemek büyük bir yanılgı.
Bronzlaşmanın sağlıklı olmadığını artık biliyoruz.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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