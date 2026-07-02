Güneş Kremi Sürmediğinizde Cildinize Ne Olur?

Güneş varken güneş kremi sürüyor olabilirsiniz. Ama güneş yok diye cildinizi koruyucusuz bırakmamalısınız. Genelde insanlar hava nasıl olsa güneşli değil diye güneş kremi sürmeyi ihmal ediyor. Ama hava bulutlu olsa bile UV ışınları tamamen engellenmiyor ve cildinize zarar verebiliyor.