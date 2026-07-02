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Güneş Kremi Sürmediğinizde Cildinize Ne Olur?

etiket Güneş Kremi Sürmediğinizde Cildinize Ne Olur?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 17:11
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Son zamanlarda uzmanlar özellikle güneş kremi konusunda çok uyarıyorlar. Çoğu kişi ise sadece yazın denizde sürüp geçiyor. Ama aslında güneş kremi sürmemenin cilde ciddi etkileri var. Peki neler bunlar, bakalım mı?

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Güneş yanığı riskini artırıyor.

Güneş kremi sürmediğinizde güneşten gelen ışınlar doğrudan cildinize etki ediyor. Bunun sonucunda da güneş yanıkları meydana geliyor. Özellikle denizde uzun saatler güneş altında kalındığında bunu yaşamayan neredeyse yok! O yüzden güneşe çıkarken mutlaka güneş kremi sürmek gerekiyor.

Cilt hücreleri zarar görüyor.

Cildiniz koruyucu olmadan güneş ışınlarına maruz kaldığında sadece üstte gördüğünüz deri zarar görmüyor. İçindeki hücreler de bu ışınlardan etkileniyor. Vücut normalde tamir edebilse de eğer sürekli güneşe maruz bırakırsanız artık tamir edemiyor.

Kırışıklıkların oluşmasını engellemek için güneş kremi şart.

Yaşlandıkça kırışıklık oluşuyor, buna çare yok ama en azından geciktirebilirsiniz. Güneş kremini düzenli kullanarak kırışıklık oluşmasını geciktirebiliyorsunuz. Çünkü yüzünüzün yaşlanması aslında güneşe çok bağlı. Bu yüzden düzenli güneş kremi kullanmadığınızda kırışıklıklar çok daha erken oluşabiliyor.

Cilt lekelerinin kalıcı olmasını istemezsiniz herhalde!

Güneş ışınları cildinizdeki lekelerin kalıcı hale gelmesine neden olabiliyor. Özellikle uzun süre korumasız güneşe maruz kalan ciltte güneş lekeleri ve yaşlılık lekeleri daha çok görülüyor. Bu lekeler oluştuktan sonra tedavisi zor oluyor, o yüzden oluşmaması için güneşten cildinizi korumalısınız.

Cilt kanseri riskini atlamamak gerek!

Güneşin tehlikeli ışınlarının cilt kanserine neden olabildiği söyleniyor. Uzun yıllar korumasız güneşe maruz kaldığınızda cilt kanseri riski artıyor. O yüzden cilt kanserinden korunmak için güneş kremi kullanılması gerekiyor.

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UV ışınlarının cilt bariyerini zayıflatabileceğini biliyor musunuz?

Güneşin zararlı UV ışınları ciltteki doğal koruyucu bariyeri etkileyebiliyor. Cildinizin bariyeri bozulunca da her şeye karşı çok daha savunmasız hale geliyor. Yani güneşe karşı cildinizi korumazsanız cildiniz tahriş olabiliyor ya da kuruluk, pullanma görülebiliyor.

Cildinizdeki izler daha da belirginleşiyor.

Sivilceler iyileşse bile cildinizde kızarıklık ya da leke oluşabiliyor. Güneşe temas ettiğinde ise bu lekeler kalıcı olabiliyor. Güneş kremiyle desteklemediğinizde sivilce sonrası izler daha da ortaya çıkıyor yani. O yüzden doktorlar özellikle sivilce tedavisi görenlere güneş kremini şart koşuyorlar.

Kolajen üretimi için de cildinizi güneşten korumalısınız.

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Kolajen son zamanlarda en çok tavsiye edilen takviyelerden. Cildin dolgun ve esnek görünmesini sağlayan kolajen, güneş ışınlarından etkileniyor. Yani güneşe karşı cildinizi korumazsanız cildiniz sarkabiliyor.

Bulutlu havalarda güneş kremi sürmemek büyük bir yanılgı.

Güneş varken güneş kremi sürüyor olabilirsiniz. Ama güneş yok diye cildinizi koruyucusuz bırakmamalısınız. Genelde insanlar hava nasıl olsa güneşli değil diye güneş kremi sürmeyi ihmal ediyor. Ama hava bulutlu olsa bile UV ışınları tamamen engellenmiyor ve cildinize zarar verebiliyor.

Bronzlaşmanın sağlıklı olmadığını artık biliyoruz.

Eskiden bronzlaşmış ten çok sevilirdi. Ama uzmanlar bunun sağlıklı olmadığını ısrarla söylüyor. Bronzlaşma aslında UV ışınlarının zarar verdiği cildinizin kendini koruma şekli. Yani cildiniz güneşten etkilendiği için bronzlaşıyor. Güneş kremi sürmediğinizde cildinizi zararlı ışınlardan koruyamıyorsunuz.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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