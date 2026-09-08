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Gündüzleri Sıcak, Geceleri Soğuk Olacak: Türkiye'de Sıcaklık Bir Günde 12 Derece Birden Düşecek

Gündüzleri Sıcak, Geceleri Soğuk Olacak: Türkiye'de Sıcaklık Bir Günde 12 Derece Birden Düşecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 09:11
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Eylül ayının ilk haftasında Türkiye'de gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı iyice açılıyor. Gündüz saatlerinde termometreler yaz sıcaklığını hatırlatırken, gece çöker çökmez hava aniden serinliyor ve bazı bölgelerde fark 12 dereceye kadar ulaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık raporuna göre bu tablo önümüzdeki günlerde de sürecek.

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İstanbul'da poyraz etkili olurken termometreler öğle saatlerinde 27 dereceyi gösteriyor.

İstanbul'da poyraz etkili olurken termometreler öğle saatlerinde 27 dereceyi gösteriyor.

MGM'nin raporuna göre kuzeydoğu kesimleri bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Tokat'ın kuzey bölümleri ise sağanak yağışlı geçecek. Marmara'nın güneyi, Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Büyükşehirlerde gündüz sıcaklıkları da dikkat çekiyor. İstanbul'da poyraz rüzgarının etkili olduğu günlerde sıcaklık 27 dereceye çıkarken, İzmir'de kuvvetli rüzgarla birlikte termometreler 34 dereceyi buluyor. Ankara'da ise öğle saatlerinde 25 derece ölçülüyor.

Uzmanlar, gündüz güneşin hâlâ etkili olmasının bu sıcaklıkların nedeni olduğunu, ancak havanın akşam saatlerinden itibaren hızla değiştiğini belirtiyor.

Ancak gece olduğunda tablo tamamen değişiyor: Sıcaklık aynı şehirlerde 10-12 derece birden düşüyor.

Ancak gece olduğunda tablo tamamen değişiyor: Sıcaklık aynı şehirlerde 10-12 derece birden düşüyor.

İstanbul'da gündüz 27 dereceyi gören termometreler, gece saatlerinde yaklaşık 10 derecelik bir düşüşle daha serin bir havayı işaret ediyor. Ankara'da fark daha da çarpıcı: Öğlen 25 derece olan sıcaklık, gece 12 dereceye kadar geriliyor. Bu da bir günde tam 13 derecelik bir fark anlamına geliyor.

Bu ani düşüşün nedeni olarak gece saatlerinde etkisini artıran rüzgar ve açık gökyüzünün neden olduğu hızlı ısı kaybı gösteriliyor. MGM yetkilileri, gündüz-gece farkının özellikle geceleri dışarıda bulunanlar ve sabah erken saatte yola çıkacaklar için kat kat giyinme uyarısında bulunuyor.

Meteorolojiye göre bu dalgalı seyrin önümüzdeki günlerde de devam etmesi, gündüzleri yazı aratmayan bir sıcaklığın gece basit bir serinlemeye değil, adeta bir soğumaya dönüşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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