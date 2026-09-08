Gündüzleri Sıcak, Geceleri Soğuk Olacak: Türkiye'de Sıcaklık Bir Günde 12 Derece Birden Düşecek
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Eylül ayının ilk haftasında Türkiye'de gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı iyice açılıyor. Gündüz saatlerinde termometreler yaz sıcaklığını hatırlatırken, gece çöker çökmez hava aniden serinliyor ve bazı bölgelerde fark 12 dereceye kadar ulaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık raporuna göre bu tablo önümüzdeki günlerde de sürecek.
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İstanbul'da poyraz etkili olurken termometreler öğle saatlerinde 27 dereceyi gösteriyor.
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Ancak gece olduğunda tablo tamamen değişiyor: Sıcaklık aynı şehirlerde 10-12 derece birden düşüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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