Gündüzleri Sıcak, Geceleri Soğuk Olacak: Türkiye'de Sıcaklık Bir Günde 12 Derece Birden Düşecek

İstanbul'da gündüz 27 dereceyi gören termometreler, gece saatlerinde yaklaşık 10 derecelik bir düşüşle daha serin bir havayı işaret ediyor. Ankara'da fark daha da çarpıcı: Öğlen 25 derece olan sıcaklık, gece 12 dereceye kadar geriliyor. Bu da bir günde tam 13 derecelik bir fark anlamına geliyor.

Bu ani düşüşün nedeni olarak gece saatlerinde etkisini artıran rüzgar ve açık gökyüzünün neden olduğu hızlı ısı kaybı gösteriliyor. MGM yetkilileri, gündüz-gece farkının özellikle geceleri dışarıda bulunanlar ve sabah erken saatte yola çıkacaklar için kat kat giyinme uyarısında bulunuyor.

Meteorolojiye göre bu dalgalı seyrin önümüzdeki günlerde de devam etmesi, gündüzleri yazı aratmayan bir sıcaklığın gece basit bir serinlemeye değil, adeta bir soğumaya dönüşmesi bekleniyor.