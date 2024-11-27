Gülşen'den Tutuklanan Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye Destek: "Tüm Kalbimle Yanındayım"
Gülşen'den Tutuklanan Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye Destek: "Tüm Kalbimle Yanındayım"
Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki, 12 Kasım'da evine polis baskını yapılmış, 20 Kasım'da da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sosyal medyada büyük tepki çeken tutuklanmaya birçok ünlü isim de ses çıkarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Mahruki'ye bir destek mesajı da Gülşen'den geldi. Gülşen, #nasuhmahrukiyalnızdeğildir dedi.
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12 Kasım'da evine polis baskını yapılan AKUT'un kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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Mahkeme, ifade verdikten sonra savcılık sorgusunun iyi geçtiğini fakat tutuklanmaya sevk edildiğini duyuran Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına hükmetti. Mahruki, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 20 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Gündem olan tutuklama sosyal medyada büyük tepki çekti. Mahruki'nin avukatları tutuklanma kararına itiraz etti. Sunulan dilekçede;
Birçok ünlü isim Mahruki'ye destek mesajı paylaşırken, geçtiğimiz saatlerde bir tepki ve destek de ünlü şarkıcı Gülşen'den geldi.
Nasuh Mahruki'nin ailesiyle fotoğrafını Instagram hesabında gönderi olarak paylaşan Gülşen, "Yaşamını insan hayatına, ülkesine, bayrağına adayan ve her şeyin önünde tutan Nasuh Mahruki’nin tüm kalbimle yanındayım. Dualarım ve aklım sizinle" notunu düştü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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