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Vaziyet Alın: DIAFA Ödül Töreni'nde Boy Gösteren Demet Özdemir Asaletiyle Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Vaziyet Alın: DIAFA Ödül Töreni'nde Boy Gösteren Demet Özdemir Asaletiyle Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2024 - 22:12

Geçtiğimiz saatlerde Dubai'de düzenlenen DIAFA Ödül Töreni'nde boy gösteren Demet Özdemir, 'En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu' ödülü aldı. Kırmızı halıya imzasını atan Demet Özdemir'in gece için seçtiği kombin sosyal medya kullanıcılarının gözünü kamaştırdı! Kıpkırmızı elbisesiyle salınan Özdemir'in asaleti de zarafeti de hayran bıraktı!

Buyurun, hem kendisine yakından bakalım... Hem de kimler ne demiş onu görelim! ❤️

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Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, hem oyunculuğu, hem özel hayatı, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla tüm gözleri üzerine çeken isimlerden!

Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, hem oyunculuğu, hem özel hayatı, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla tüm gözleri üzerine çeken isimlerden!

Her hareketi ayrı olay olan Demet Özdemir, gala ve davetler için seçtiği kombinlerle de sık sık X ve Instagram ahalisinin radarına takılıyor.

Her hareketi ayrı olay olan Demet Özdemir, gala ve davetler için seçtiği kombinlerle de sık sık X ve Instagram ahalisinin radarına takılıyor.

Şimdilerde herhangi bir projede yer almayan Demet Özdemir'in bugün gündeme bomba gibi düşmesinin sebebi Dubai'deki ödül töreninde giydiği olağanüstü elbise ve hak edilmiş ödülü!

Şimdilerde herhangi bir projede yer almayan Demet Özdemir'in bugün gündeme bomba gibi düşmesinin sebebi Dubai'deki ödül töreninde giydiği olağanüstü elbise ve hak edilmiş ödülü!

DIAFA Ödül Töreni'ne resmen imzasını atan Demet Özdemir, International Best Actress ödülünü alırken sadece elbisenin güzelliğiyle değil, mükemmel bir askı oluşu ve asaletiyle de herkesi kendine hayran bırakmış durumda.

DIAFA Ödül Töreni'ne resmen imzasını atan Demet Özdemir, International Best Actress ödülünü alırken sadece elbisenin güzelliğiyle değil, mükemmel bir askı oluşu ve asaletiyle de herkesi kendine hayran bırakmış durumda.

Hani hep herkes bir şekilde eleştiriliyor ya, bu sefer diyecek tek bir söz yok... Orada anlaşalım! Buyurun, kimler ne demiş ona bakalım ❤️

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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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