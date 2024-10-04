Gülşah Durbay Çirkin İddialara Tepki Gösterdi: “Hepsiyle Hesaplaşacağız”

Manisa’nın Şehzadeler İlçesinin CHP’li belediye başkanı Gülşah Durbay, bir internet sitesinde kendisi hakkında ortaya atılan çirkin iddialara cevap verdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan ve kansere yakalandığını söyleyen Durbay, “iddiayı ortaya atanlarla yargı önünde hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.