Gülşah Durbay Çirkin İddialara Tepki Gösterdi: “Hepsiyle Hesaplaşacağız”
Gülşah Durbay Çirkin İddialara Tepki Gösterdi: “Hepsiyle Hesaplaşacağız”
Manisa’nın Şehzadeler İlçesinin CHP’li belediye başkanı Gülşah Durbay, bir internet sitesinde kendisi hakkında ortaya atılan çirkin iddialara cevap verdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan ve kansere yakalandığını söyleyen Durbay, “iddiayı ortaya atanlarla yargı önünde hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.
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Bir internet sitesinde Ebru Küçükaydın ismiyle yayımlanan köşe yazısında, CHP lideri Özgür Özel ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çirkin bir iddia ortaya atılmıştı.
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Haberde, Özgür Özel’in, uzun yıllardan beri Gülşah Durbay ile ilişkisi olduğu ve bu sebeple siyasette AK Parti ve MHP ile yakınlaştığı ima edilmişti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bugün yayınladığı video ile kolon kanseri sebebiyle tedavi gördüğünü ve bu çirkin iddiaları tedavisinin başladığı ilk gün öğrendiğini söyledi.
İddiaları kesinlikle yalanlayan Durbay, bu iftira karşısından yanında bulunan Özgür Özel ve eşine de teşekkür etti.
İşte Gülşah Durbay’ın açıklamaları 👇
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