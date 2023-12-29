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Gücün İnsanlar Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Anlatan Her Biri Birer Ders Niteliğinde Olan En İyi Filmler

Gücün İnsanlar Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Anlatan Her Biri Birer Ders Niteliğinde Olan En İyi Filmler

film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 18:01

İnsanların güç karşısında nasıl yozlaştığını gözler önüne seren, her biri birer ders niteliğinde olan en iyi filmleri sizler için derledik. Bu filmler gücün insanoğlunu nasıl değiştirebildiğini, onları nasıl yozlaştırabildiğini ve insan doğasının karanlık yüzünü nasıl ortaya çıkarabildiğini anlatıyor. 

Şimdiden keyifli seyirler 🎬

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17. The Butcher (2009)

17. The Butcher (2009)

IMDb: 5,3

Özet: Kasap (The Butcher) lakabıyla da tanınan Merle Hench, yaklaşık yirmi yıllık boks kariyerinin ardından Murdoch için çalışmaya başlar. Merle günlerini, Murdoch’a borcu olan insanların kemiklerini kırarak ve paralarını toplayarak geçirir; ama işinden de keyif almaz. Dışardan sakin görünen, hatta yumuşak bir ses tonuyla konuşan Merle, sanki yersiz ve zamansızdır. 

Yönetmen: Jesse V. Johnson

Oyuncular: Eric Roberts, Robert Davi, Keith David

16. All the King's Men (2006)

16. All the King's Men (2006)

IMDb: 6,1

Özet: Popülizm ve hırsın aynı bünyede birleştiği bir politikacı olan Willie Stark, hedefi uğruna herşeyi göze alan ve mubah sayan bir kişiliktir. Bu özelliği, ilk zamanlarda başarı kazanmasını sağlasa da, sonradan hızla düşüşe geçen kariyerinin de baş nedeni olacaktır.

Yönetmen: Steven Zaillian

Oyuncular: Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet

15. The Tragedy of Macbeth (2021)

15. The Tragedy of Macbeth (2021)

IMDb: 7,1

Özet: Macbeth, üç kahin tarafından, İskoçya’nın kralı olacağına ikna edilen bir İskoç lorduna odaklanıyor. Bir İskoç lordu ile iletişim kuran üç kahin, ona İskoç kralı olacağını söyler. Bunun üzerine lord ve onun hırslı eşi, tacı ele geçirmek için harekete geçer.

Yönetmen: Joel Coen

Oyuncular: Denzel Washington, Frances McDormand, Alex Hassell

14. All the King's Men (1949)

14. All the King's Men (1949)

IMDb: 7,4

Özet: Popülizm ve hırsın aynı bünyede birleştiği bir politikacı olan Willie Stark, hedefi uğruna her şeyi göze alan ve mubah sayan bir kişiliktir. Bu özelliği, ilk zamanlarda başarı kazanmasını sağlasa da, sonradan hızla düşüşe geçen kariyerinin de baş nedeni olacaktır.

Yönetmen: Steven Zaillian

Oyuncular: Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet

13. Miss Sloane (2016)

13. Miss Sloane (2016)

IMDb: 7,5

Özet: Elizabeth Sloane, kazanmak için tüm fırsatları zorlayan hırslı ve çok başarılı bir lobicidir. Yeni bir silah kontrol yasasını geçirmek üzere harekete geçer ve silah sahibi olmak için özgeçmiş bildirisinin zorunlu olduğu yasayla ilgili bir kampanya başlatır. Fakat karşısında güçlü ve tehlikeli bir silah lobisi vardır. Slone kazanmak için ona yakın olanları tehlikeye atacak ve kendi kariyerini riske atacaktır.

Yönetmen: John Madden

Oyuncular: Jessica Chastain, Mark Strong, Sam Waterston

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12. The Last King of Scotland (2006)

12. The Last King of Scotland (2006)

IMDb: 7,6

Özet: Nicholas Garrigan, mesleğinde mükemmeliyetçi yapıya sahip ve geleceğe dönük idealleri olan genç bir doktordur. Mesleki açıdan bir misyonla Uganda’ya gelir. Bu idealist doktor, katı ve barbar bir yönetimle hüküm süren Idi Amin’in emirleri karşısında fazla bir adım atamaz. 

Yönetmen: Kevin Macdonald

Oyuncular: Forest Whitaker, Gillian Anderson, James McAvoy

11. The Social Network (2010)

11. The Social Network (2010)

IMDb: 7,8

Özet: Bir Ekim gecesi, yıl 2003. Mark Zuckerberg, sarhoş kafayla Harvard Üniversitesi'nin sistemine sızar. Kız arkadaşı tarafından terk edilmiştir ve bunun acısını kampüsteki tüm kızların bilgisinin olduğu bir veritabanında birleştirmek ister. Yazdığı uygulamada ekranın iki yanındaki kızların fotoğraflarını oylayarak hangisinin daha güzel olduğu seçilebilmektedir. Mark sayfanın adına Facemash adını verir. 

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield

10. Killers of the Flower Moon (2023)

10. Killers of the Flower Moon (2023)

IMDb: 7,8

Özet: Dolunay Katilleri'nde, Osaga cinayetleri ve FBI’ın doğuşu konu ediliyor. 1920’lerde, Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Artık varlık içinde olan üyeler, şoförlü araçlara binmeye, konaklar inşa etmeye, çocuklarını Avrupa’ya okumaya göndermeye başlar. Ancak bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir. 

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro

9. Dogville (2003)

9. Dogville (2003)

IMDb: 8

Özet: Amerika'da 1930'ların karanlık dinginliği yaşanmaktadır. Peşinde olan mafyadan kaçan güzel bir kadın olan Grace, barınmak amacıyla küçük bir köye sığınır. Kasaba halkı geçmişinden kaçan bu güzel kadını kısa zamanda bağrına basar ve onun için üzülür. Köyde geçirdiği güzel günlerin ardından her şey değişmeye başlar.

Yönetmen: Lars von Trier

Oyuncular: Nicole Kidman, Paul Bettany, Patricia Clarkson

8. L.A. Confidential (1997)

8. L.A. Confidential (1997)

IMDb: 8,2

Özet: Los Angeles Sırları'nda, 50’lerin Los Angeles’ında yer altı dünyasının patronu sayılan Mickey Cohen’in hapse girmesiyle doğan boşluktan dolayı şehirdeki diğer suç örgütleri arasında liderlik savaşı başlar. 

Yönetmen: Curtis Hanson

Oyuncular: Kevin Spacey, James Cromwell, Russell Crowe

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7. Downfall (2004)

7. Downfall (2004)

IMDb: 8,2

Özet: Çöküş, insanlık tarihinin en kanlı dönemlerinden birinde yaşamış, tarihin en tartışmalı kişiliklerinden birinin, Adolf Hitler’in son günlerine odaklanır. İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna gelinmesine yakın, Berlin kuşatma altındadır ve bu işgalleri kaldıramayan Hitler tarihin en önemli olaylarından birine imza atmak üzeredir. 

Yönetmen: Garrett White

Oyuncular: Duke White, Garrett White, Lorinda Roslund

6. There Will Be Blood (2007)

6. There Will Be Blood (2007)

IMDb: 8,2

Özet: Kan Dökülecek'te, Daniel Plainview, 1900'lü yılların başlarında ıssız bir bölgede, petrol arama çalışmalarını sürdüren bir şirketin sahibidir. Daha fazlasına sahip olmak isteyen bu hırslı adamın hayattaki tek varlığı küçük oğludur. Petrol buldukları bu bölgeyi yörenin yerlilerinin izniyle arama iznini satın alan adam hırsın götürdüklerine tanık olacak, diğer yandan ise kasabanın gencecik rahibinin yaşantısındaki hırs faktörü de Daniel'da olduğu gibi, sahip olduğu yegane şeyi mahvedecektir.

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Dillon Freasier

5. The Wolf of Wall Street (2013)

5. The Wolf of Wall Street (2013)

IMDb: 8,2

Özet: Jordan Belfort 24 yaşında genç ve hırslı bir adamdır. Para kazanma arzusuyla Wall Street borsasında önce komisyoncu ve ardından Stratton Oakmont adında bir yatırımcı firmasında zengin olmak için her şeyi yapmaya hazır bir CEO olur. 90'ların en hızlı günleridir ve New York işlem salonunda her şey olabilmektedir.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

4. Ran (1985)

4. Ran (1985)

IMDb: 8,2

Özet: Ran, Shakespeare’in ünü oyunu Kral Lear’ın serbest bir Japon uyarlaması. Filmde başarılı hükümdarlık kariyeri anbean sarsılan bir babanın, çocukları tarafından uğradığı ihanet ve bu güç savaşlarının karakterlere verdiği ölümcül zararlar işlenir. Hidetora, krallığını üç oğlu arasında paylaştırmak istediğinde karşılaştığı şey hem bir babanın hem de bir hükümdarın hak etmediği tarzda bir netice olacaktır. 

Yönetmen: Akira Kurosawa

Oyuncular: Tatsuya Nakadai, Masayuki Yui, Mieko Harada

3. Scarface (1983)

3. Scarface (1983)

IMDb: 8,3

Özet: Yaralı Yüz'de, Fidel Castro, Küba’da istenmeyen rejim muhaliflerine Amerika’ya göç etme hakkı tanır. Küba’ya göç edecek olan binlerce insanın içerisinde azılı suçlular ve akıl hastaları da vardır. Bu azılı suçluların en bilinenlerinden Tony Montana da yakın arkadaşı Manny Ribera ile Miami’ye göç eder. Montana kendisini ülkenin uyuşturucu babalarından biri olan Frank Lopez’in kanatlarının altında bulur. Montana’nın ise geldiği yerlerden daha yükseklere ulaşmak yönünde oldukça iddialı ve cesur hedefleri vardır.

Yönetmen: Brian De Palma

Oyuncular: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer

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2. The Godfather II (1974)

2. The Godfather II (1974)

IMDb: 9

Özet: Genç Corleone, Amerika’ya yeni gelmiştir. 1917 yılında, New York şehri’nin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir. Bu arada, 50 yıl sonra, Michael Corleone, Washington’da senato komitesine aile işleriyle ilgili ifade vermektedir.

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Oyuncular: Roman Coppola, Sofia Coppola, John Megna

1. The Godfather (1972)

1. The Godfather (1972)

IMDb: 9,2

Özet: Don Corleone’nin kızı Connie’nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don’u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen’in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar.

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan

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