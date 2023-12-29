Gücün İnsanlar Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Anlatan Her Biri Birer Ders Niteliğinde Olan En İyi Filmler
Gücün İnsanlar Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Anlatan Her Biri Birer Ders Niteliğinde Olan En İyi Filmler
İnsanların güç karşısında nasıl yozlaştığını gözler önüne seren, her biri birer ders niteliğinde olan en iyi filmleri sizler için derledik. Bu filmler gücün insanoğlunu nasıl değiştirebildiğini, onları nasıl yozlaştırabildiğini ve insan doğasının karanlık yüzünü nasıl ortaya çıkarabildiğini anlatıyor.
Şimdiden keyifli seyirler 🎬
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17. The Butcher (2009)
16. All the King's Men (2006)
15. The Tragedy of Macbeth (2021)
14. All the King's Men (1949)
13. Miss Sloane (2016)
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12. The Last King of Scotland (2006)
11. The Social Network (2010)
10. Killers of the Flower Moon (2023)
9. Dogville (2003)
8. L.A. Confidential (1997)
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7. Downfall (2004)
6. There Will Be Blood (2007)
5. The Wolf of Wall Street (2013)
4. Ran (1985)
3. Scarface (1983)
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2. The Godfather II (1974)
1. The Godfather (1972)
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