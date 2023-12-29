Gücün İnsanlar Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Anlatan Her Biri Birer Ders Niteliğinde Olan En İyi Filmler

IMDb: 7,5

Özet: Elizabeth Sloane, kazanmak için tüm fırsatları zorlayan hırslı ve çok başarılı bir lobicidir. Yeni bir silah kontrol yasasını geçirmek üzere harekete geçer ve silah sahibi olmak için özgeçmiş bildirisinin zorunlu olduğu yasayla ilgili bir kampanya başlatır. Fakat karşısında güçlü ve tehlikeli bir silah lobisi vardır. Slone kazanmak için ona yakın olanları tehlikeye atacak ve kendi kariyerini riske atacaktır.

Yönetmen: John Madden

Oyuncular: Jessica Chastain, Mark Strong, Sam Waterston