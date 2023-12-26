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Oscar'da Son 20 Yılın "En İyi Sinematografi" Ödülünü Kazanarak Görüntüleriyle Bizi Büyüleyen Filmler

Oscar'da Son 20 Yılın "En İyi Sinematografi" Ödülünü Kazanarak Görüntüleriyle Bizi Büyüleyen Filmler

Sinema film Oscar
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 19:01

Son 20 yılda Oscar'ın 'En İyi Sinematografi' ödülünü kazanan filmleri, görkemli görüntüleriyle sinema severleri etkilemeyi başardı. Bu başyapıtların her biri izleyicileri kendine özgü görsel dünyalarına davet ederek unutulmaz deneyimler sunuyor. Biz de sizin için bu filmleri bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Master and Commander: The Far Side of the World, 2003

20. Master and Commander: The Far Side of the World, 2003
image.tmdb.org

IMDb: 7.5 

Özet: Napolyon kumandanlığındaki savaşlar zirve noktasındadır. Napolyon'un dünyanın hakimiyetini ele geçireceği korkusu en çok İngiltere'de hissedilmektedir. İngiliz hükümeti, Brezilya sahillerinde bulunan Yüzbaşı Aubrey komutanlığındaki savaş gemisini, Fransızların Acheron adlı dev savaş gemisini yok etmekle görevlendirir. İki geminin ilk karşılaşmasında İngiliz gemisi çok büyük hasar alır ve sis sayesinde batmaktan kurtulur. Fakat Yüzbaşı Aubrey, kendisinden çok daha hızlı olan ve güçlü silahlarla donatılmış Fransız gemisini takipte kararlıdır. Pasifik Okyanusunda devam eden takip uzadıkça, yaşam ve ölüm arasında gidip gelirler. 

Oyuncular: Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd 

Yönetmen: Peter Weir

19. The Aviator, 2004

19. The Aviator, 2004

IMDb: 7.5  

Özet: Film, ünlü iş adamı, film yapımcısı ve havacılık milyarderi Howard Hughes'ın hayatını anlatır. Hughes, başarılı bir film yapımcısı ve havacılık şirketi yöneticisi olmasına rağmen saplantılı ve takıntılı bir kişiliğe sahiptir. Film, Hughes'ın hayatının farklı dönemlerindeki ilişkilerine, iş hayatına ve psikolojik sorunlarına odaklanır.   

Oyuncular: Cate Blanchett, Leonarda DiCaprio, Kate Beckinsale  

Yönetmen: Martin Scorsese

18. Memoirs of a Geisha, 2005

18. Memoirs of a Geisha, 2005

IMDb: 7.3  

Özet: İkinci Dünya Savaşı’ndan bir yıl önce, yoksul bir ailenin kız çocuğu, bir geyşa evinde hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Gizemleri günümüze kadar korunan, saklı ve bir o kadar da büyülü bir dünyada büyüyen kız çocuğu, rekabetin bitmediği, hataların affedilmediği bir dönemde efsanevi geyşa Sayuri’ye dönüşür.   

Oyuncular: Ziyi Zhang, Ken Watanabe, Michelle Yeoh  

Yönetmen: Rob Marshall

17. Pan's Labyrinth, 2006

17. Pan's Labyrinth, 2006

IMDb: 8.2 

Özet: 1944'ün İspanya'sında, sadist bir ordu subayının kitap düşkünü genç kızı, ürkütücü ama büyüleyici bir fantezi dünyasına kaçar. 

Oyuncular: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López 

Yönetmen: Guillermo del Toro

16. There Will Be Blood, 2007

16. There Will Be Blood, 2007

IMDb: 8.2  

Özet: Aile çiftliği arazisinde petrol çıkartma haklarını almasıyla birlikte servetini hızla katlayan bir iş insanı ile kısa sürede gelişip kalkınan kasabanın karizmatik genç rahibinin paralel öyküsü anlatılır. 

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciaran Hinds  

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

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15. Slumdog Millionaire, 2008

15. Slumdog Millionaire, 2008

IMDb: 8.0  

Özet: Jamal Malik, Mumbai’nin gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan 18 yaşında bir yetimdir. Hindistan’da katıldığı bir bilgi yarışmasında 20 milyon rupi kazanmasına sadece bir adım kalmıştır. Şovun o gecelik bitmesinin ardından Jamal, eğitimsiz olan birinin bu kadar büyük başarıyı ancak hile yoluyla gösterebileceğinden şüphelenilip tutuklanır. Ama yarışmadaki her sorunun cevabıyla o gece Jamal’ın inanılması zor ama gerçek hikayesi ortaya çıkacaktır. Fakat sadece bir soru gizemini korur.  

Oyuncular: Dev Patel, Freida Pinto, Saurabh Shukla  

Yönetmenler: Danny Boyle, Loveleen Tandan

14. Avatar, 2009

14. Avatar, 2009

IMDb: 7.9 

Özet: Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende görevinin başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na’vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program oluşturmuştur. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na’vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora’ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr. Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora’ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelir. Bu sırada Na’vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir. 

Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver 

Yönetmen: James Cameron

13. Inception, 2010

13. Inception, 2010

IMDb: 8.8  

Özet: Dom Cobb’un uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Zamanla bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur.  

OyuncularLeonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page  

Yönetmen: Christopher Nolan

12. Hugo, 2011

12. Hugo, 2011

IMDb: 7.5   

Özet: Brian Selznick’in 'The Invention of Hugo Cabret' adlı çocuk romanından uyarlanmış olan film, Paris tren istasyonunun duvarları arasında yaşayan ve saatlerden sorumlu olan kimsesiz bir çocuğun, bir gün saati tamir etmeye çalışmasıyla yaşadığı gizemli macerayı konu ediyor.    

Oyuncular: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Christopher Lee   

Yönetmen: Martin Scorsese

11. Life of Pi, 2012

11. Life of Pi, 2012

IMDb: 7.9   

ÖzetHindistan’dan Kanada’ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. 

Oyuncular: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain   

Yönetmen: Ang Lee

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10. Gravity, 2013

10. Gravity, 2013

IMDb: 7.7   

Özet: Dr. Ryan Stone tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Her şey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. 

Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris   

Yönetmen: Alfonso Cuaron

9. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014

9. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014

IMDb: 7.7  

Özet: Riggan adlı bir tiyatro oyunun baş oyuncusu, provalar esnasında beklenmedik bir biçimde yaralanır ve yerinin acil olarak doldurulması gerekir. Lesley ve onun en yakın arkadaşı olan Jake'in önerisiyle bir zamanların gözde yıldızı olan Mike Shiner baş aktörlüğe getirilir. 

Oyuncular: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton  

Yönetmen: Alejandro G. Inarritu

8. The Revenant, 2015

8. The Revenant, 2015

IMDb: 8.0   

Özet: Hugh Glass, kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Avlandığı bölgelerde kendisinden başka yerli Kızılderililer, vahşi hayvanlar ve Fransız birlikleri kol gezmektedir.    

OyuncularLeonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter   

Yönetmen: Alejandro G. Inarritu

7. La La Land, 2016

7. La La Land, 2016

IMDb: 8.0  

Özet: Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir. Sebastian Wilder geleneksel cazın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia Dolan ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır.  

Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt  

Yönetmen: Damien Chazelle

6. Blade Runner 2049, 2017

6. Blade Runner 2049, 2017

IMDb: 8.0  

Özet: Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K insanlığı büyük kargaşaya sürükleyecek, hatta sonunu bile getirebilecek bir sırrı ortaya çıkarmıştır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.  

Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas  

Yönetmen: Denis Villeneuve

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5. Roma, 2018

5. Roma, 2018

IMDb: 7.7  

Özet: Film, 1970'lerin başında Meksiko'da geçer ve Cuarón'un kendi çocukluğundan esinlenerek yapılmıştır. Film, ailenin evinde çalışan bir hizmetçi olan Cleo'nun hayatını anlatır. Cleo, ailenin küçük çocuklarına baktığı gibi, ev işlerinde de çalışır. Film, siyasi huzursuzluklar, aile içi dinamikler, ırksal ayrımcılık, cinsiyetçilik ve aile bağları gibi konuları ele alır.   

Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey  

Yönetmen: Alfonso Cuaron

4. 1917, 2019

4. 1917, 2019

IMDb: 8.2  

Özet: Blake'in abisinin de içinde bulunduğu 1.600 asker bir tuzağa doğru ilerlemektedir. Askerlerin hayatlarını kurtaracak mesajı düşman bölgesini geçip tabura ulaştırmak için Schofield ve Blake zamanla yarışacaktır.  

Oyuncular: Dean-Charles Chapman, George MacKay, Daniel Mays  

Yönetmen: Sam Mendes

3. Mank, 2020

3. Mank, 2020

IMDb: 6.8 

Özet: Film, 1930’lu yılların Hollywood’u etrafında gelişiyor. ‘Yurttaş Kane’ filminin yazım sürecine odaklanan ve yapımın Oscar ödüllü senaristi Herman J. Mankiewicz’in hayatına şahitlik edilirken 1930’ların Hollywood’u, Orson Welles için filmin senaryosunu bitirmeye çalışan hiciv ustası ve alkolik Mankiewicz’in gözünden yeniden değerlendirilecektir. 

Oyuncular: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins 

Yönetmen: David Fincher

2. Dune, 2021

2. Dune, 2021

IMDb: 8.0  

Özet: Dune, kendi ailesi ve halkının geleceğini garanti altına almak için evrendeki en tehlikeli gezegene seyahat etmek zorunda olan, kavrayışının ötesinde büyük bir kaderin içine doğmuş, parlak ve yetenekli genç Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. 

Oyuncular: Timotee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya  

Yönetmen: Denis Villeneuve

1. All Quiet On The Western Front, 2022

1. All Quiet On The Western Front, 2022

IMDb: 7.8 

Özet: Film, Birinci Dünya Savaşı sırasında genç bir Alman askerinin batı cephesinde yaşadığı korkunç deneyimleri konu edinir. 

Oyuncular: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer 

Yönetmen: Edward Berger

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