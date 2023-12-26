Oscar'da Son 20 Yılın "En İyi Sinematografi" Ödülünü Kazanarak Görüntüleriyle Bizi Büyüleyen Filmler
Oscar'da Son 20 Yılın "En İyi Sinematografi" Ödülünü Kazanarak Görüntüleriyle Bizi Büyüleyen Filmler
Son 20 yılda Oscar'ın 'En İyi Sinematografi' ödülünü kazanan filmleri, görkemli görüntüleriyle sinema severleri etkilemeyi başardı. Bu başyapıtların her biri izleyicileri kendine özgü görsel dünyalarına davet ederek unutulmaz deneyimler sunuyor. Biz de sizin için bu filmleri bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Master and Commander: The Far Side of the World, 2003
19. The Aviator, 2004
18. Memoirs of a Geisha, 2005
17. Pan's Labyrinth, 2006
16. There Will Be Blood, 2007
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15. Slumdog Millionaire, 2008
14. Avatar, 2009
13. Inception, 2010
12. Hugo, 2011
11. Life of Pi, 2012
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10. Gravity, 2013
9. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014
8. The Revenant, 2015
7. La La Land, 2016
6. Blade Runner 2049, 2017
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5. Roma, 2018
4. 1917, 2019
3. Mank, 2020
2. Dune, 2021
1. All Quiet On The Western Front, 2022
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