Güçlü Kadınların Playlist'i Hazır: Hayatımıza Renk Katan Kadınlarımıza Daha Güçlü Hissettiren 13 Şarkı
Güçlü Kadınların Playlist'i Hazır: Hayatımıza Renk Katan Kadınlarımıza Daha Güçlü Hissettiren 13 Şarkı
Kadınlarımız neşe kaynağımız, iş ortaklarımız, partnerlerimiz... Kimi zaman içlerindeki gücü onlara yeniden hatırlatmak, bazı şarkıların onlara iyi hissettireceğini göstermek gerekiyor. İşte tam da o zor zamanlarda sizlere kendinizi daha güçlü hissettirecek o şarkılar...
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1. Empire Of The Sun - We Are The People
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2. Depeche Mode - Enjoy The Silence
3. Modjo - Lady
4. The Weeknd - Save Your Tears
5. Madonna - Hung Up
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6. Gloria Gaynor - I Will Survive
7. One Republic - Counting Stars
8. Tame Impala - Let It Happen
9. Rag'n'Bone Man - Human
10. Fergie - Big Girls Don't Cry
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11. Lana Del Rey - Young and Beautiful
12. Doja Cat - Woman
13. Bon Jovi - It's My Life
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