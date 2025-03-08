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Güçlü Kadınların Playlist'i Hazır: Hayatımıza Renk Katan Kadınlarımıza Daha Güçlü Hissettiren 13 Şarkı

etiket Güçlü Kadınların Playlist'i Hazır: Hayatımıza Renk Katan Kadınlarımıza Daha Güçlü Hissettiren 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 21:07

Kadınlarımız neşe kaynağımız, iş ortaklarımız, partnerlerimiz... Kimi zaman içlerindeki gücü onlara yeniden hatırlatmak, bazı şarkıların onlara iyi hissettireceğini göstermek gerekiyor. İşte tam da o zor zamanlarda sizlere kendinizi daha güçlü hissettirecek o şarkılar...

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1. Empire Of The Sun - We Are The People

2. Depeche Mode - Enjoy The Silence

3. Modjo - Lady

4. The Weeknd - Save Your Tears

5. Madonna - Hung Up

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6. Gloria Gaynor - I Will Survive

7. One Republic - Counting Stars

8. Tame Impala - Let It Happen

9. Rag'n'Bone Man - Human

10. Fergie - Big Girls Don't Cry

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11. Lana Del Rey - Young and Beautiful

12. Doja Cat - Woman

13. Bon Jovi - It's My Life

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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