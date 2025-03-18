Gram Altın 3 Bin 500 Lirayı Aştı: Ekonomist Muhammet Bayram, 2025 Yıl Sonu Altın Tahminini Açıkladı
Gram Altın 3 Bin 500 Lirayı Aştı: Ekonomist Muhammet Bayram, 2025 Yıl Sonu Altın Tahminini Açıkladı
Gram altın serbest piyasada 3 bin 600 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın ise 5 bin 857 lira ile zirveyi yeniledi. Ekonomistler tek tek 2025 yıl sonu tahminlerini açıklarken bir tahmin de Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'dan geldi.
Mynet’e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, 'Benim yıl sonu tahminim altın ons 3250 ila 3500 dolar seviyesi olacaktır. Yıl sonu gram altında ise 4500 TL ile 5000 TL arasında gram altının fiyatlanacağını bekliyorum'' dedi.
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Herkesin merakla beklediği ''Gram altın 5000 TL olur mu?'' sorusuna yanıt geldi.
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Altında yükseliş devam ederken, alım satımda birkaç değişiklikler yapıldı. Önce kesme altın yasaklandı. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile banka üzerinden yapılacak altın alım-satım işlemlerine ek vergi getirildi.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, altın işlemlerine getirilen ek vergi hakkında açıklamalarda bulundu.
"Trump’ın göreve gelmesinden itibaren altın yüzde 17 ila yüzde 18'lik bir artışa sahne olarak 3000 dolar seviyesine geldi. Gram altın da 3500 TL seviyesiyle yeni rekorunu kırdı'' diyen Bayram şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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