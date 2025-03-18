Gram Altın 3 Bin 500 Lirayı Aştı: Ekonomist Muhammet Bayram, 2025 Yıl Sonu Altın Tahminini Açıkladı

Gram altın serbest piyasada 3 bin 600 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın ise 5 bin 857 lira ile zirveyi yeniledi. Ekonomistler tek tek 2025 yıl sonu tahminlerini açıklarken bir tahmin de Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'dan geldi.

Mynet’e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, 'Benim yıl sonu tahminim altın ons 3250 ila 3500 dolar seviyesi olacaktır. Yıl sonu gram altında ise 4500 TL ile 5000 TL arasında gram altının fiyatlanacağını bekliyorum'' dedi.