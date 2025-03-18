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Gram Altın 3 Bin 500 Lirayı Aştı: Ekonomist Muhammet Bayram, 2025 Yıl Sonu Altın Tahminini Açıkladı

Gram Altın 3 Bin 500 Lirayı Aştı: Ekonomist Muhammet Bayram, 2025 Yıl Sonu Altın Tahminini Açıkladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.03.2025 - 17:36

Gram altın serbest piyasada 3 bin 600 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın ise 5 bin 857 lira ile zirveyi yeniledi. Ekonomistler tek tek 2025 yıl sonu tahminlerini açıklarken bir tahmin de Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'dan geldi. 

Mynet’e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, 'Benim yıl sonu tahminim altın ons 3250 ila 3500 dolar seviyesi olacaktır. Yıl sonu gram altında ise 4500 TL ile 5000 TL arasında gram altının fiyatlanacağını bekliyorum'' dedi.

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Herkesin merakla beklediği ''Gram altın 5000 TL olur mu?'' sorusuna yanıt geldi.

Herkesin merakla beklediği ''Gram altın 5000 TL olur mu?'' sorusuna yanıt geldi.

Altın fiyatları yeni rekoruna imza attı. Gram altın serbest piyasada 3 bin 600 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın ise 5 bin 857 lira ile zirveyi yeniledi. Durum böyleyken altın almak isteyenler ve elinde altını olanların epey kafası karıştı.

Altında yükseliş devam ederken, alım satımda birkaç değişiklikler yapıldı. Önce kesme altın yasaklandı. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile banka üzerinden yapılacak altın alım-satım işlemlerine ek vergi getirildi.

Altında yükseliş devam ederken, alım satımda birkaç değişiklikler yapıldı. Önce kesme altın yasaklandı. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile banka üzerinden yapılacak altın alım-satım işlemlerine ek vergi getirildi.

Altın alım satımında getirilen ek verginin detayları haberimizde...

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, altın işlemlerine getirilen ek vergi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, altın işlemlerine getirilen ek vergi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ek vergi hakkında Mynet'e konuşan Muhammet Bayram, 'Bugün itibarıyla bankadan yapılan altın işlemlerine ek vergi geldi. Yani 1000 liralık işlem karşılığı 2 TL vergi ödenecektir. Ben söz konusu verginin devletin cari açığına ve vatandaşın tasarruf bilincine aykırı yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Öncelikle devletimiz geçtiğimiz hafta kesme altın satışını yasakladı ve daha öncesinde de altın işlemlerinde 180.000 TL üzerindeki kuyumculuk işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. Tüm bunlar sahte altın, kayıt dışı altın ve benzeri işlemlerle kayıt içine alınamayan altının takibi için yapıldı. Vatandaşın fiziki altından çıkması yani banka ve finans kuruluşları üzerinden altın alım ve satımını yapması devlet için yapılan bu değişiklikler yanında cari açığını kapatma noktasında çok önemlidir' diye belirtti.

"Trump’ın göreve gelmesinden itibaren altın yüzde 17 ila yüzde 18'lik bir artışa sahne olarak 3000 dolar seviyesine geldi. Gram altın da 3500 TL seviyesiyle yeni rekorunu kırdı'' diyen Bayram şunları söyledi:

"Trump’ın göreve gelmesinden itibaren altın yüzde 17 ila yüzde 18'lik bir artışa sahne olarak 3000 dolar seviyesine geldi. Gram altın da 3500 TL seviyesiyle yeni rekorunu kırdı'' diyen Bayram şunları söyledi:

''Amerika’nın tarife misillemeleri, vergi artışları, Grönland ve Kanada‘yı ve Panama‘yı ilhak etme çalışmaları, diğer yandan Rusya Ukrayna savaşını bitirmekle birlikte Ukrayna topraklarını paylaşmak istemesi, İsrail’in Filistin soykırımına devam etmesi Amerikan destekli olarak ve Yemen‘deki Husilerin vurulmasıyla İran’ın hedefe konduğu bir siyasi ortamda maalesef jeopolitik risklerden beslenen altın yükselişine devam edecektir.'

Son olarak yıl sonu tahminini açıklayan Muhammet Bayram, Hem ons altın hem de gram altın ile ilgili tahminlerini de aktaran Bayram 'Benim yıl sonu tahminim altın ons 3250 ila 3500 dolar seviyesi olacaktır. Yıl sonu gram altında ise 4500 TL ile 5000 TL arasında gram altının fiyatlanacağını bekliyorum. Altın onsu dolar bazlı olduğu için dolardaki artış da kısmi olarak altın fiyatlarına yansıyacaktır' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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