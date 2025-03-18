Bir Şirket Daha İflas Bayrağını Çekti: Matrix ve Joker'in Yapım Şirketinden Kötü Haber!
Bir Şirket Daha İflas Bayrağını Çekti: Matrix ve Joker'in Yapım Şirketinden Kötü Haber!
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Bir şirket daha iflas etti. Village Roadshow, Warner Bros yapım şirketi arasında başlayan rekabetin sonu kötü bitti.
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Kurulduğu 1997 yılından bu yana "Matrix", "Ocean's Eleven" ve "Joker" gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen şirket iflas bayrağını çekti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, iflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, film kütüphanesini satmaya karar verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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