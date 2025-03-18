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Bir Şirket Daha İflas Bayrağını Çekti: Matrix ve Joker'in Yapım Şirketinden Kötü Haber!

Bir Şirket Daha İflas Bayrağını Çekti: Matrix ve Joker'in Yapım Şirketinden Kötü Haber!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.03.2025 - 15:29

İflas bayrağını çeken şirketlere bir yenisi daha eklendi. 'Matrix', 'Ocean's Eleven' ve 'Joker' gibi ünlü filmlerin yapımcısı Village Roadshow Entertainment Group, iflas başvurusu yaptı. Yapım şirketinin milyonlarca dolar borcu olduğu ortaya çıktı.

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Bir şirket daha iflas etti. Village Roadshow, Warner Bros yapım şirketi arasında başlayan rekabetin sonu kötü bitti.

Bir şirket daha iflas etti. Village Roadshow, Warner Bros yapım şirketi arasında başlayan rekabetin sonu kötü bitti.

Matrix, Ocean's Eleven ve Joker gibi ünlü filmlerin yapım şirketi Village Roadshow Entertainment Group iflas başvurusu yaptı.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana "Matrix", "Ocean's Eleven" ve "Joker" gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen şirket iflas bayrağını çekti.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana "Matrix", "Ocean's Eleven" ve "Joker" gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen şirket iflas bayrağını çekti.

Şirketin 390 milyon dolar borcu olduğu ortaya çıktı. Village Roadshow, 89 filmin prodüksiyonu, finansmanı ve mülkiyeti konusunda Warner Bros ile beraber çalıştı. 2022’de iki şirket arasındaki ortaklığın bozulması üzerine Village Roadshow mali sorunlar yaşamaya başladı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, iflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, film kütüphanesini satmaya karar verdi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, iflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, film kütüphanesini satmaya karar verdi.

Kütüphane, 65 milyon dolara Content Partners'a satacağı açıklandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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