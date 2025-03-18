Bir Şirket Daha İflas Bayrağını Çekti: Matrix ve Joker'in Yapım Şirketinden Kötü Haber!

İflas bayrağını çeken şirketlere bir yenisi daha eklendi. 'Matrix', 'Ocean's Eleven' ve 'Joker' gibi ünlü filmlerin yapımcısı Village Roadshow Entertainment Group, iflas başvurusu yaptı. Yapım şirketinin milyonlarca dolar borcu olduğu ortaya çıktı.