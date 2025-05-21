Ünsal Ban Kimdir, Ne İş Yapıyor? Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Eğitimi ve Kariyer Hayatı

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, geçtiğimiz yıllarda hakkında açılan çok sayıda dava ile adından söz ettirmişti. Ayrıca AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile arasındaki olaylı boşanma davası da dikkat çeken detaylar arasında yer almıştı. Pek çok kişi ise Ünsal Ban'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Ünsal Ban kimdir, kaç yaşında, nereli?

İşte detaylar...