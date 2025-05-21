Ünsal Ban Kimdir, Ne İş Yapıyor? Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Eğitimi ve Kariyer Hayatı
Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, geçtiğimiz yıllarda hakkında açılan çok sayıda dava ile adından söz ettirmişti. Ayrıca AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile arasındaki olaylı boşanma davası da dikkat çeken detaylar arasında yer almıştı. Pek çok kişi ise Ünsal Ban'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Ünsal Ban kimdir, kaç yaşında, nereli?
İşte detaylar...
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Ünsal Ban Kimdir?
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Ünsal Ban'ın Kariyer Hayatı: Ne İş yapıyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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