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Ünsal Ban Kimdir, Ne İş Yapıyor? Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Eğitimi ve Kariyer Hayatı

Ünsal Ban Kimdir, Ne İş Yapıyor? Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Eğitimi ve Kariyer Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 17:08

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, geçtiğimiz yıllarda hakkında açılan çok sayıda dava ile adından söz ettirmişti. Ayrıca AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile arasındaki olaylı boşanma davası da dikkat çeken detaylar arasında yer almıştı. Pek çok kişi ise Ünsal Ban'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Ünsal Ban kimdir, kaç yaşında, nereli? 

İşte detaylar...

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Ünsal Ban Kimdir?

Ünsal Ban Kimdir?

Ünsal Ban, 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ban, yükseköğrenimini 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1996 senesinde ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finansman Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Daha sonra 1999 yılında Sakarya Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe ve Finansman alanında doktora eğitimini tamamladı.

Ünsal Ban Kaç Yaşında?

1970 yılında dünyaya gelen Ünsal Ban, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. 

Ünsal Ban Aslen Nereli?

Ünsal Ban, Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Ünsal Ban'ın Kariyer Hayatı: Ne İş yapıyor?

Ünsal Ban'ın Kariyer Hayatı: Ne İş yapıyor?

2005 senesinde Gazi Üniversitesi'nin Muhasebe ve Finans Ana Bilim Dalı'nda doçent olan Ünsal Ban, 2011 yılında ise Gazi Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'nde profesörlük yapmaya başladı.

Ünsal Ban, 2010 yılında Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım'a yardımcı oldu. 2010 yılından 2014 yılına kadar Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca 2011 yılından 2015 yılında kadar ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde rektör olarak görev aldı.

Ünsal Ban'ın Eşi Kimdir? Ünsal Ban Evli mi?

Ünsal Ban'ın Eşi Kimdir? Ünsal Ban Evli mi?

Ünsal Ban, 2019 yılında 25, 26 ve 27. dönem AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile dünyaevine girdi. Ancak Zehra Taşkesenlioğlu 2022 yılında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişisel verileri elde edip yayma' suçlarından davalık olduğu eşi Ünsal Ban ile boşanma kararı aldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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