article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gözaltına Alınan Oyuncu Büşra Pekin'in Avukatından Açıklama

Esra Demirci - TV Editörü
11.04.2026 - 09:40

Oyuncu Büşra Pekin, 9 Nisan'da gözaltına alınan ünlü isimler arasındaydı. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büşra Pekin'in avukatı açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la yıldızı parlayan Büşra Pekin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda 9 Nisan Perşembe günü 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan biri de oyuncu Büşra Pekin oldu. Büşra Pekin, jandarmada 'Ben yıllardır oyunculuk işi yaptığım için ve Instagram'da ciddi bir takipçi kitlem olduğu için marka davet etkinliklerine influencer olarak davet edilmekteyim. Bahse konu şahsı da (Sercan Yaşar) birkaç kez bu açılış ve marka etkinliklerinde gördüm ve tanıştım. Herhangi bir yakınlığımız bulunmamaktadır. Bu sebeple kendisi ile etkinlik haricinde hiçbir yerde görüşmemekle birlikte yasaklı madde ve uyarıcı madde kesinlikle kullanmadık' ifadelerini kullandı. Büşra Pekin'in şimdi de avukatından bir açıklama geldi.

İşte Büşra Pekin'in avukatının o açıklaması:

KAMUOYUNA DUYURU

Müvekkilim Elif Büşra Pekin’in, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmuş olup, ikametinde gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Hayatının hiçbir döneminde soruşturmaya konu uyuşturucu madde kullanımı olmayan müvekkilden gerekli numuneler alınmış olup sonucun negatif çıkacağından şüphemiz bulunmamaktadır.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve İstanbul Jandarma Komutanlığı’na; süreç boyunca, insan haklarına saygılı, hukuka uygun, yapıcı ve profesyonel bir tutum sergiledikleri için içtenlikle teşekkür ederiz.

Müvekkil hakkında yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın