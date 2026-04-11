Gözaltına Alınan Oyuncu Büşra Pekin'in Avukatından Açıklama

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda 9 Nisan Perşembe günü 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan biri de oyuncu Büşra Pekin oldu. Büşra Pekin, jandarmada 'Ben yıllardır oyunculuk işi yaptığım için ve Instagram'da ciddi bir takipçi kitlem olduğu için marka davet etkinliklerine influencer olarak davet edilmekteyim. Bahse konu şahsı da (Sercan Yaşar) birkaç kez bu açılış ve marka etkinliklerinde gördüm ve tanıştım. Herhangi bir yakınlığımız bulunmamaktadır. Bu sebeple kendisi ile etkinlik haricinde hiçbir yerde görüşmemekle birlikte yasaklı madde ve uyarıcı madde kesinlikle kullanmadık' ifadelerini kullandı. Büşra Pekin'in şimdi de avukatından bir açıklama geldi.