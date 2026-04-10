Milli Takım İçin Marş Yapan Sinan Akçıl, Marşı Bestelerken Motivasyonunu Açıkladı

Milli Takım İçin Marş Yapan Sinan Akçıl, Marşı Bestelerken Motivasyonunu Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.04.2026 - 22:50

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmasının ardından sosyal medyada milli marş tartışmaları alevlenmişti. Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil edecek yeni bir marş arayışı başlarken bazıları Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısının tekrar kullanılması gerektiğini belirtti. Bu konuda ilk öne atılan isimlerden olan Sinan Akçıl, milli marşı hazırladığını duyurup motivasyonunu açıkladı.

KAYNAK: Sports Digitale

Sinan Akçıl milli takım marşı için hazırlıklara başlayan ilk isim olmuştu.

Sinan Akçıl milli takım marşı için hazırlıklara başlayan ilk isim olmuştu.

Kosova'yı yendikten sonra 24 yılın ardından Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan Türkiye'nin milli takım marşını hangi sanatçının yapacağı sosyal medyada uzun süredir tartışılıyor. Tarkan'ın 2002'de yaptığı Bir Oluruz Yolunda şarkısının ardından yeni yayınlanacak şarkının daha iddialı olması beklenirken Sinan Akçıl derhal kolları sıvamıştı.

Stüdyoya kapanarak sabahladığını açıklayan Sinan Akçıl, Sports Digitale'ye konuk olarak milli takım marşını yaparken motive olduğu şeyi açıkladı. Akçıl, 'Milli Takımımız için marş yazarken '2026 yılında Türkler, Osmanlı savaşa gitse arkada ne çalardı?' diye düşündüm.' dedi.

Sinan Akçıl'ın milli takım marşı açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
