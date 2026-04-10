article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Resmen Evrim Geçirmiş: Dakota Johnson’ın Yıllar İçindeki Değişimi Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2026 - 15:47

Dakota Johnson, yalnızca rol aldığı projelerle değil yıllar içindeki değişimiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak güzellik sırrının “uzun saatler uyumak” olduğunu söylemesiyle yeniden gündeme gelen ünlü oyuncunun eski haliyle şimdiki hali yan yana gelince, sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood’un tanınan isimlerinden Dakota Johnson, oyuncu bir aileden gelmesine rağmen asıl çıkışını Fifty Shades of Grey serisindeki Anastasia Steele rolüyle yakalayarak dünya çapında bir üne kavuştu.

Bu projeyle geniş kitlelere ulaşan Johnson, kariyerini tek bir kalıba sıkıştırmayarak Suspiria, The Lost Daughter ve Madame Web gibi farklı türlerde yapımlarda yer alarak oyunculuk skalasını genişletti. 

Son dönemde verdiği bir röportajda ise güzelliğinin sırrı olarak uykuyu işaret eden ünlü isim, idealde 10–14 saat uyumayı sevdiğini dile getirdi.

Dakota Johnson’ın yıllar içindeki değişimi ise bu açıklamanın ardından ortaya çıktı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde daha sade, doğal ve minimal bir görünüm tercih eden Johnson, bugün ise daha sofistike bir stil, belirgin yüz hatlarını öne çıkaran makyajı ve artık imzası haline gelen kahküllü saç modeliyle karşımıza çıkıyor.

Dakota Johnson’ın yıllar önceki haliyle şimdiki hali yan yana getirildiğinde ise aradaki fark sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın