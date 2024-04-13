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Görürseniz Kaçın! IMDb Puanları Adeta Yerlerde Sürünen Birbirinden Berbat Ötesi Filmler

Görürseniz Kaçın! IMDb Puanları Adeta Yerlerde Sürünen Birbirinden Berbat Ötesi Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 12:02

Merhabalar. Çoğunlukla puanları en yüksek filmlerden bir listeyle karşınıza geliyoruz. Ama bu sefer tam tersini yapalım dedik. Bu içerikte IMDb'ye göre puanları yerlerde sürünen ve berbat ötesi olarak nitelendirilen filmleri sizler için sıraladık. Çünkü yanlışlıkla bile olsa izlemeyesiniz diye!

İyi seyirler demiyoruz!

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1. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (2023)

1. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (2023)

IMDb: 2.9

Christopher Robin üniversiteye gitmek için onları terk ettikten sonra Pooh ve Piglet, yeni bir yiyecek kaynağı ararken kanlı bir saldırıya girişirler.

Yönetmen: Rhys Frake-Waterfield

Oyuncular: Nikolai Leon, Maria Taylor, Natasha Rose Mills

2. Megamind vs. The Doom Syndicate (2024)

2. Megamind vs. The Doom Syndicate (2024)

IMDb: 2.3

Megamind'ın eski kötü adam takımı The Doom Syndicate geri döndü. Yeni mavi taçlı kahramanımız, eski kötü takım arkadaşlarının Metro City'yi Ay'a fırlatmasını engellemek için arkadaşlarını bir araya getirene kadar artık kötü görünmeye devam etmelidir.

Yönetmen: Eric Fogel

Oyuncular: Keith Ferguson, Laura Post, Josh Brener

3. Snow Valley (2024)

3. Snow Valley (2024)

IMDb: 2.8

Yeni nişanlı bir çiftin kayak hafta sonu, beklenmedik bir misafirin gelmesi ve evin karanlık doğaüstü güçlerinin artmaya başlamasıyla korkunç bir şekilde ters gider.

Yönetmen: Brandon Murphy

Oyuncular: Rachel Michiko Whitney, Cooper van Grootel, Tom Williamson

4. Dragonball Evolution (2009)

4. Dragonball Evolution (2009)

IMDb: 2.5

Genç savaşçı Son Goku, zamana ve intikam peşindeki Kral Piccolo'ya karşı yarışarak, kullanıcılarına sınırsız güç verecek yedi sihirli küreden oluşan bir set toplamak için bir göreve çıkıyor.

Yönetmen: James Wong

Oyuncular: Justin Chatwin, James Marsters, Chow Yun-Fat

5. Jeepers Creepers: Reborn (2022)

5. Jeepers Creepers: Reborn (2022)

IMDb: 2.5

Erkek arkadaşıyla birlikte seyahat etmek zorunda kalan Laine, şehir efsanesi The Creeper'la ilgili önseziler yaşamaya başlar. Doğaüstü bir şeyin çağrıldığına ve kendisinin her şeyin merkezinde olduğuna inanır.

Yönetmen: Timo Vuorensola

Oyuncular: Gary Graham, Dee Wallace, Timo Vuorensola

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6. Disaster Movie (2008)

6. Disaster Movie (2008)

IMDb: 1.9

Bir akşam boyunca, yirmili yaşlarındaki hiçbir şeyden haberi olmayan bir grup, kendilerini bir dizi doğal afet ve felaket olayının bombardımanı altında bulur.

Yönetmenler: Jason Friedberg, Aaron Seltzer

Oyuncular: Carmen Electra, Vanessa Lachey, Nicole Parker

7. Battlefield Earth (2000)

7. Battlefield Earth (2000)

IMDb: 2.5

Yıl MS 3000'dir ve Dünya, Psychlos'un uzaylı ırkına kaptırılmıştır. İnsanlık, 'insan-hayvanlarının' bir ömür sürecek isyanı ateşlemek üzere olduğunun farkında olmayan bu altına susamış zorbalar tarafından köleleştirilir.

Yönetmen: Roger Christian

Oyuncular: John Travolta, Forest Whitaker, Barry Pepper

8. Son of the Mask (2005)

8. Son of the Mask (2005)

IMDb: 2.3

Gelecek vadeden bir karikatürist olan Tim Avery, köpeği Loki'nin maskesine rastlayınca kendini zor durumda bulur. Daha sonra 'maskeden doğmuş' bir erkek çocuk sahibi olduktan sonra, çocuk yetiştirmenin ne kadar çılgın olabileceğini keşfeder.

Yönetmen: Lawrence Guterman

Oyuncular: Jamie Kennedy, Traylor Howard, Alan Cumming

9. Gigli (2003)

9. Gigli (2003)

IMDb: 2.6

Larry Gigli, bir suç patronu tarafından tanınmış bir bölge savcısının erkek kardeşini kaçırmakla görevlendirilir. Sadece Ricki olarak bilinen güzel bir kadın, işi mahvetmeyeceğinden emin olmak için onunla kalması için gönderilir.

Yönetmen: Martin Brest

Oyuncular: Ben Affleck, Jennifer Lopez, Justin Bartha

10. Planet Dune (2021)

10. Planet Dune (2021)

IMDb: 2.4

Bir çöl gezegeninde mahsur kalmış bir üssü kurtarma görevine çıkan mürettebat, kendilerini gezegenin en büyük yırtıcıları olan dev kum solucanları tarafından avlanıp saldırıya uğrarken bulduğunda olaylar ölümcül bir hal alır.

Yönetmenler: Glenn Campbell, Tammy Klein

Oyuncular: Sean Young, Emily Killian, Anna Telfer

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11. In the Fire (2023)

11. In the Fire (2023)

IMDb: 2.8

Bir doktor, açıklanamaz yeteneklere sahip, rahatsız bir çocuğa bakmak için uzak bir çiftliğe gider. Çocuğun şeytan tarafından ele geçirildiğine inanan yerel rahiple bilim ve din arasında bir savaş başlatır.

Yönetmen: Conor Allyn

Oyuncular: Amber Heard, Eduardo Noriega, Sophie Amber

12. Celebrity Sex Tape (2012)

12. Celebrity Sex Tape (2012)

IMDb: 2.9

Bir grup inek, mahvolmuş bir ünlünün seks kasetini sızdırınca, tanıtım aktrisin kariyerini canlandırır ve Hollywood'un reddettiği diğer kişiler, bu adamların bir sonraki 'prodüksiyonunda' rol almak ister.

Yönetmen: Scott Wheeler

Oyuncular: Jack Cullison, Howard Cai, Jonathan Brett

13. Jiu Jitsu (2020)

13. Jiu Jitsu (2020)

IMDb: 2.9

Her altı yılda bir, eski bir jiu-jitsu savaşçıları tarikatı, uzaylı istilacılardan oluşan vahşi bir ırkla savaşmak için güçlerini birleştirir. Ancak ünlü bir savaş kahramanı yenilgiye uğrayınca, gezegenin ve insanlığın kaderi belirsizliğe düşer.

Yönetmen: Dimitri Logothetis

Oyuncular: Alain Moussi, Nicolas Cage, Raymond Pinharry

14. Breach (2020)

14. Breach (2020)

IMDb: 2.9

Babalığın eşiğinde, Yeni Dünya'ya giden yıldızlararası bir gemide bulunan kıdemsiz bir tamirci, uzay gemisini silah olarak kullanmaya niyetli kötücül bir kozmik terörü zekasıyla alt etmelidir.

Yönetmen: John Suits

Oyuncular: Cody Kearsley, Bruce Willis, Rachel Nichols

15. Cellphone (2024)

15. Cellphone (2024)

IMDb: 3

Nişanlısının ölümü nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşayan Wynne, cep telefonunda geleceğiyle ilgili rahatsız edici görüntüler görmeye başlar. Bunları zamanında çözemezse ölecektir.

Yönetmen: Luke Sommer

Oyuncular: Whitney Rose Pynn, Justin Malik Jackson, Jared Noble

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