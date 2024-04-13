Görürseniz Kaçın! IMDb Puanları Adeta Yerlerde Sürünen Birbirinden Berbat Ötesi Filmler

Merhabalar. Çoğunlukla puanları en yüksek filmlerden bir listeyle karşınıza geliyoruz. Ama bu sefer tam tersini yapalım dedik. Bu içerikte IMDb'ye göre puanları yerlerde sürünen ve berbat ötesi olarak nitelendirilen filmleri sizler için sıraladık. Çünkü yanlışlıkla bile olsa izlemeyesiniz diye!

İyi seyirler demiyoruz!