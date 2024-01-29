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Gördüm Duydum Biliyorum: Mutfak Masasında Dedikodu Yaparken Size Eşlik Edecek 13 Şarkı

etiket Gördüm Duydum Biliyorum: Mutfak Masasında Dedikodu Yaparken Size Eşlik Edecek 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 01:41

Mutfak dedikodusu şarkıları bu listede...

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1. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin

2. Hande Yener - Kırmızı

3. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

4. Babutsa - Yanayım Yanayım

5. Lara - Katmer Katmer

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6. Serdar Ortaç - Gamzelim

7. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk

8. İbrahim Tatlıses - Tamam Aşkım

9. Ebru Gündeş - Yaparım Bilirsin

10. Gökhan Özen - Civciv

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11. Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum

12. Ceylan - Antebin Hamamları

13. Murat Boz ft. Soner Sarıkabadayı - İki Medeni İnsan

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