Gördüm Duydum Biliyorum: Mutfak Masasında Dedikodu Yaparken Size Eşlik Edecek 13 Şarkı
Gördüm Duydum Biliyorum: Mutfak Masasında Dedikodu Yaparken Size Eşlik Edecek 13 Şarkı
Mutfak dedikodusu şarkıları bu listede...
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1. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin
2. Hande Yener - Kırmızı
3. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek
4. Babutsa - Yanayım Yanayım
5. Lara - Katmer Katmer
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6. Serdar Ortaç - Gamzelim
7. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk
8. İbrahim Tatlıses - Tamam Aşkım
9. Ebru Gündeş - Yaparım Bilirsin
10. Gökhan Özen - Civciv
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11. Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum
12. Ceylan - Antebin Hamamları
13. Murat Boz ft. Soner Sarıkabadayı - İki Medeni İnsan
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