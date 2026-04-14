Google'ın Yeni Açık Kaynak Yapay Zekası: Gemma 4 Nedir, Neden Önemli?

Gemma 4 tek bir ürün değil — dört farklı boyutta geliyor ve her biri farklı bir sorunu çözüyor. E2B ve E4B'den başlayalım. Bunlar 'edge' modeller yani uç cihaz modelleri. Telefonda, tablette, hatta Raspberry Pi üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmışlar. 128K token bağlam penceresi var — uzun bir PDF'i bile tek seferde işleyebiliyorlar. Ses girişi de destekli; sadece bu iki model için geçerli bu özellik, büyük kardeşlerde yok.

Sonra 26B MoE var. MoE yani 'Mixture of Experts' — her soruda modelin tamamını değil, ilgili uzman bölümlerini aktive eden bir mimari. Sonuç? Çok daha az enerji harcayarak çok daha büyük modeller gibi davranıyor. 256K token bağlam penceresi ve son olarak 31B Dense. Ailenin en güçlüsü. Benchmark listelerinde adını en çok bu model duyuruyor.

Hepsinin ortak özelliği: görüntü ve video anlıyor, 140'tan fazla dil biliyor, function calling destekliyor.

