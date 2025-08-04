“Gökkuşağı Haritası” Raporu: Türkiye LGBTİ Bireyler İçin En Tehlikeli Avrupa Ülkerinden Biri
ILGA-Avrupa’nın hazırladığı “Gökkuşağı Haritası” raporuna göre Avrupa’da LGBTİ bireyler için en güvenli ve en tehlikeli ülkeler belli oldu. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan ile birlikte LGBTİ bireyler için en tehlikeli ülkeler arasında yer aldı.
Kaynak: DW Türkçe
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Son yayılanan “Gökkuşağı Haritası” isimli rapora göre LGBTİ bireyler için Avrupa’daki en güvenli ülke Malta oldu.
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LGBTİ bireyler için en güvensiz Avrupa ülkesi ise Rusya oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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