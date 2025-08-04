“Gökkuşağı Haritası” Raporu: Türkiye LGBTİ Bireyler İçin En Tehlikeli Avrupa Ülkerinden Biri

ILGA-Avrupa’nın hazırladığı “Gökkuşağı Haritası” raporuna göre Avrupa’da LGBTİ bireyler için en güvenli ve en tehlikeli ülkeler belli oldu. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan ile birlikte LGBTİ bireyler için en tehlikeli ülkeler arasında yer aldı.

Kaynak: DW Türkçe