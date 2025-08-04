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“Gökkuşağı Haritası” Raporu: Türkiye LGBTİ Bireyler İçin En Tehlikeli Avrupa Ülkerinden Biri

“Gökkuşağı Haritası” Raporu: Türkiye LGBTİ Bireyler İçin En Tehlikeli Avrupa Ülkerinden Biri

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.08.2025 - 20:52

ILGA-Avrupa’nın hazırladığı “Gökkuşağı Haritası” raporuna göre Avrupa’da LGBTİ bireyler için en güvenli ve en tehlikeli ülkeler belli oldu. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan ile birlikte LGBTİ bireyler için en tehlikeli ülkeler arasında yer aldı. 

Kaynak: DW Türkçe

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Son yayılanan “Gökkuşağı Haritası” isimli rapora göre LGBTİ bireyler için Avrupa’daki en güvenli ülke Malta oldu.

Son yayılanan “Gökkuşağı Haritası” isimli rapora göre LGBTİ bireyler için Avrupa’daki en güvenli ülke Malta oldu.

Malta’nın ardından gelen ülkeler ise İzlanda ile Belçika. Ayrıca İspanya, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkeler de LGBTİ bireyler için en güvenli ülkeler listesinde üstlerde yer aldı.

LGBTİ bireyler için en güvensiz Avrupa ülkesi ise Rusya oldu.

LGBTİ bireyler için en güvensiz Avrupa ülkesi ise Rusya oldu.

Listenin son sırasında Rusya yer alırken, en güvensiz ülkeler sıralamasında Azerbaycan ikinci, Türkiye ise üçüncü oldu.

Ayrıca bu yıl 2025 Onur Yürüyüşü yapılmasına izin vermeyen Macaristan ile cinsiyet kimliği ifadesini yasalarından çıkaran Gürcistan listede en çok düşüş yaşayan ülkeler arasında yer aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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