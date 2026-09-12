Yaz mı Kış mı? Seçimlerin Kişiliğini Ele Veriyor!

Yazın uzun günlerini, güneşli havaları ve dışarıda geçirilen saatleri mi seviyorsun, yoksa kışın sakinliğini, soğuk havaları ve sıcacık ev ortamını mı tercih ediyorsun? Belki de bu seçim sandığından çok daha fazlasını anlatıyor! Mevsim tercihlerimiz günlük alışkanlıklarımızdan sosyal hayatımıza, enerjimizi kullanma biçimimizden insanlarla kurduğumuz ilişkilere kadar kişiliğimiz hakkında eğlenceli ipuçları verebilir. Peki senin seçimlerin hangi tarafını ortaya çıkarıyor?