Yaparım/Yapmam: Bu Listeyle Sevgiline Ne Kadar Bağımlı Olduğunu Ölç!
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Bir ilişkide sevgiyle bağımlılık arasındaki çizgi bazen düşündüğümüzden çok daha ince olabilir. Sevgilin için bir şeylerden vazgeçmek fedakârlık gibi görünürken, bazı durumlarda kendi sınırlarından ne kadar uzaklaştığını fark etmemene neden olabilir. Peki sen sevdiğin insan için ne kadar ileri gidebilirsin?
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Yaparım/Yapmam: Bu Listeyle Sevgiline Ne Kadar Bağımlı Olduğunu Ölç!
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