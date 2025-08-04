Çeşme’den Sonra Sıra Bodrum’da mı? Barajlardaki Su Seviyesi Kritik Düzeyde!
İzmir’de tatilcilerin gözdesi Çeşme’de yaşanan su krizi nedeniyle ilçe genelinde her gün 10 saati bulan su kesintisi yaşanıyor.
Su krizi ile ilgili bir kötü haber de Muğla’nın Bodrum ilçesinden geldi. İlçenin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi kritik düzeye geriledi. Bodrum’da kısa zamanda genel su kesintilerinin başlayacağı iddia edildi.
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Özellikle Akdeniz çevresinde yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye’de bazı illerde su krizi yaşanıyor.
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Barajlarda su kritik seviyede, genel kesintiler başlayabilir.
Barajlardan görüntü 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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