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Çeşme’den Sonra Sıra Bodrum’da mı? Barajlardaki Su Seviyesi Kritik Düzeyde!

Çeşme’den Sonra Sıra Bodrum’da mı? Barajlardaki Su Seviyesi Kritik Düzeyde!

Bodrum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.08.2025 - 19:13

İzmir’de tatilcilerin gözdesi Çeşme’de yaşanan su krizi nedeniyle ilçe genelinde her gün 10 saati bulan su kesintisi yaşanıyor. 

Su krizi ile ilgili bir kötü haber de Muğla’nın Bodrum ilçesinden geldi. İlçenin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi kritik düzeye geriledi. Bodrum’da kısa zamanda genel su kesintilerinin başlayacağı iddia edildi.

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Özellikle Akdeniz çevresinde yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye’de bazı illerde su krizi yaşanıyor.

Özellikle Akdeniz çevresinde yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye’de bazı illerde su krizi yaşanıyor.

İzmir’in dünyaca ünlü tatil bölgesi Çeşme’de her gün 10 saati bulan su kesintileri yaşanıyor. Ayrıca İzmir genelinde de 6 Ağustos itibariyle her gece su kesintisi olacağı açıklandı.

Su krizi ile ilgili bir kötü haberde Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonlarından biri olan Bodrum’dan geldi.

Barajlarda su kritik seviyede, genel kesintiler başlayabilir.

Barajlarda su kritik seviyede, genel kesintiler başlayabilir.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonunda turizmde hareketlilik devam ediyor. İlçedeki su tüketimi de yoğunluğa bağlı olarak arttı. 

Buna bağlı Bodrum'u besleyen barajlardaki doluluk oranlarında düşüş yaşandı. Bodrum'a içme suyu sağlayan, 10 Haziran'da yüzde 48 doluluğa sahip Geyik Barajı'nın su seviyesi yüzde 33'e, yüzde 31 doluluğa sahip Mumcular Barajı'nda ise yüzde 22'ye geriledi.

Yarımadanın çeşitli noktalarında zaman zaman su kesintileri yaşanırken, vatandaşlara tankerle su teminine başlandı.

Barajlardan görüntü 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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