Çeşme’den Sonra Sıra Bodrum’da mı? Barajlardaki Su Seviyesi Kritik Düzeyde!

İzmir’in dünyaca ünlü tatil bölgesi Çeşme’de her gün 10 saati bulan su kesintileri yaşanıyor. Ayrıca İzmir genelinde de 6 Ağustos itibariyle her gece su kesintisi olacağı açıklandı.

Su krizi ile ilgili bir kötü haberde Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonlarından biri olan Bodrum’dan geldi.