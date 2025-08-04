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BEDAŞ Açıkladı: İstanbul’da Yarın 30 İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak

BEDAŞ Açıkladı: İstanbul’da Yarın 30 İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.08.2025 - 18:29

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da 5 Ağustos Salı günü 30 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. 6 ile 8 saat arasında sürecek elektrik kesinlerinden milyonlarca insan etkilenecek.

İşte İstanbul’da elektrik kesintisi planlanan ilçeler… 👇

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İstanbul’da milyonlarca insanın yaşadığı 30 ilçede yapılacak elektrik kesintisi açıklandı.

İstanbul’da milyonlarca insanın yaşadığı 30 ilçede yapılacak elektrik kesintisi açıklandı.

BEDAŞ’ın resmi sitesinden duyurduğuna göre, 5 Ağustos Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri bazı ilçelerde 8 saate kadar çıkacak.

Açıklamada ayrıca vatandaşların elektrik kesintilerine karşı önlem alınması istendi.

İşte 5 Ağustos Salı günü İstanbul’da elektrik kesintisi olacak ilçeler…👇

İşte 5 Ağustos Salı günü İstanbul’da elektrik kesintisi olacak ilçeler…👇

ArnavutköyAtatürk, Anadolu, Boğazköy İstiklal ve çevresi (01:00-06:00) / Adnan Menderes, Fatih, Merkez (09:00-16:00)

Avcılar: Gümüşpala, Cihangir (09:00-17:00)

Bağcılar: Mahmutbey, Kirazlı, Göztepe, Yıldıztepe ve civarı (08:30-17:00)

Bakırköy: Ataköy, Kartaltepe, Osmaniye, Yeşilköy, Zuhuratbaba (08:00-17:30)

Başakşehir: Kayabaşı, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım (09:00-18:00)

Beylikdüzü: Yakuplu, Barış mahalleleri (08:00-17:00)

Beyoğlu: Gümüşsuyu, Ömer Avni, Kulaksız, Kocatepe (00:00-17:00)

Çekmeköy: Yadigar, Güzide, Defne, Erenler, Ziya Gökalp ve civarı (08:00-18:00)

Esenyurt: Gökevler, Yeşilkent, Talatpaşa, Atatürk (08:00-17:00)

Kadıköy: Tanzimat, Bahariyeli, Ressam Şevket ve civarı (11:30-17:00)

Pendik: Marmara, Şahinler, Rıfat Ilgaz, Tersane ve çevresi (10:00-18:00)

Sarıyer: Ayazağa, Reşitpaşa, Emirgan, Zekeriya­köy (09:00-17:00)

Sultangazi: Esentepe, Gazi, İsmetpaşa, Uğur Mumcu ve civarı (09:00-17:00)

Zeytinburnu: Gökalp, Telsiz, Veliefendi, Seyitnizam (08:00-17:30)

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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