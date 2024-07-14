Gizli Yeniler: Dinleyince Büyüsüne Kapılmamanın İmkansız Olduğu 13 Yeni Şarkı
Gizli Yeniler: Dinleyince Büyüsüne Kapılmamanın İmkansız Olduğu 13 Yeni Şarkı
Bu şarkılar yepyeni! Dinledikçe daha da çok dinlemek isteyeceğiniz gizli yeni şarkılar bu listede...
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1. Tuana - Aynen Öyle
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2. GOSS - Eskisi Gibi
3. Sena Şahin - Tamam
4. Ekin Altan - Dans Etmem Lazım
5. DOU - Belki
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6. Cem Pilevneli - Hüzünlü Tatiller
7. Böyleyken Böyle - Belki Bi' Gün Anlarsın
8. Doğukan Medetoğlu - Aşk Gerçek
9. Okyanus Caddesi - Rüzgarın Peşinde
10. Ezgi Erdoğan - Var Olamaz Bu His
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