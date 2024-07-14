Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Gizli Yeniler: Dinleyince Büyüsüne Kapılmamanın İmkansız Olduğu 13 Yeni Şarkı

etiket Gizli Yeniler: Dinleyince Büyüsüne Kapılmamanın İmkansız Olduğu 13 Yeni Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 18:01

Bu şarkılar yepyeni! Dinledikçe daha da çok dinlemek isteyeceğiniz gizli yeni şarkılar bu listede...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Tuana - Aynen Öyle

2. GOSS - Eskisi Gibi

3. Sena Şahin - Tamam

4. Ekin Altan - Dans Etmem Lazım

5. DOU - Belki

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Cem Pilevneli - Hüzünlü Tatiller

7. Böyleyken Böyle - Belki Bi' Gün Anlarsın

8. Doğukan Medetoğlu - Aşk Gerçek

9. Okyanus Caddesi - Rüzgarın Peşinde

10. Ezgi Erdoğan - Var Olamaz Bu His

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Selin Çıngır - Günebakan

12. Fiza - Koştum Sana

13. Soft Analog & Brek - Özür Dilerim

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın