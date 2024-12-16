Giovanni van Bronckhorst Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu

Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan Giovanni van Bronckhorst, Kasım ayına geldiğinde Beşiktaş'la birlikte resmen havlu atmıştı. Kulüp içi çekişmelerin adeta kurbanı olan Bronckhorst, yaşanan gelişmelerden sonra görevinden ayrıldı. Bronckhorst'un ardından yönetim de düşmüş Beşiktaş kongre kararı almıştı. Karşılıklı suçlamalarda ise tek suçlanmayan isim Bronckhorst olmuştu. Bronckhorst dün ilk kez ayrılığa dair kısa da olsa konuştu.