Giovanni van Bronckhorst Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu
Giovanni van Bronckhorst Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu
Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan Giovanni van Bronckhorst, Kasım ayına geldiğinde Beşiktaş'la birlikte resmen havlu atmıştı. Kulüp içi çekişmelerin adeta kurbanı olan Bronckhorst, yaşanan gelişmelerden sonra görevinden ayrıldı. Bronckhorst'un ardından yönetim de düşmüş Beşiktaş kongre kararı almıştı. Karşılıklı suçlamalarda ise tek suçlanmayan isim Bronckhorst olmuştu. Bronckhorst dün ilk kez ayrılığa dair kısa da olsa konuştu.
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Beşiktaş'ta yaşanan çalkantılı sonuçların faturasını ödeyenlerden biri de Giovanni van Bronckhorst oldu.
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Ayrılığın ardından Giovanni van Bronckhorst dün ilk kez Celtic-Rangers maç önünde Hollanda televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Hollandalı teknik direktör sportif direktörlük tartışmasına nokta koydu ve "iki sportif direktörle çalıştım" dedi.
Giovanni van Bronckhorst, zamana ve sabra ihtiyacı olduğunu söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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