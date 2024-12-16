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Giovanni van Bronckhorst Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu

Giovanni van Bronckhorst Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.12.2024 - 16:30 Son Güncelleme: 16.12.2024 - 16:32

Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan Giovanni van Bronckhorst, Kasım ayına geldiğinde Beşiktaş'la birlikte resmen havlu atmıştı. Kulüp içi çekişmelerin adeta kurbanı olan Bronckhorst, yaşanan gelişmelerden sonra görevinden ayrıldı. Bronckhorst'un ardından yönetim de düşmüş Beşiktaş kongre kararı almıştı. Karşılıklı suçlamalarda ise tek suçlanmayan isim Bronckhorst olmuştu. Bronckhorst dün ilk kez ayrılığa dair kısa da olsa konuştu.

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Beşiktaş'ta yaşanan çalkantılı sonuçların faturasını ödeyenlerden biri de Giovanni van Bronckhorst oldu.

Beşiktaş'ta yaşanan çalkantılı sonuçların faturasını ödeyenlerden biri de Giovanni van Bronckhorst oldu.

Ayrılığın ardından Giovanni van Bronckhorst dün ilk kez Celtic-Rangers maç önünde Hollanda televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ayrılığın ardından Giovanni van Bronckhorst dün ilk kez Celtic-Rangers maç önünde Hollanda televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik direktör sportif direktörlük tartışmasına nokta koydu ve "iki sportif direktörle çalıştım" dedi.

Hollandalı teknik direktör sportif direktörlük tartışmasına nokta koydu ve "iki sportif direktörle çalıştım" dedi.

Giovanni van Bronckhorst, zamana ve sabra ihtiyacı olduğunu söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Giovanni van Bronckhorst, zamana ve sabra ihtiyacı olduğunu söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Beşiktaş’ta iki sportif direktörle çalıştım ve bu takım içi çatışmalara yol açtı. Sonra başkan da istifa etti. Mayıs’a kadar iki seçim var. Baskı çok fazlaydı. Bir şeyler inşa etmek için zamana ve sabra ihtiyacım vardı, ama bu sağlanmadı.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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