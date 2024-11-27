Gazeteci İsmail Saymaz Sinem Kobal'la Birlikte Her Şeyin Başı Merkür'de Rol Aldı!
Gazeteci İsmail Saymaz Sinem Kobal'la Birlikte Her Şeyin Başı Merkür'de Rol Aldı!
Kaynak: https://x.com/BYuzuTV/status/18618237...
Anne olduktan sonra oyunculuğa bir süre ara veren Sinem Kobal, Her Şeyin Başı Merkür'le yeniden izleyici karşısına çıkıyor. 13 Aralık'ta vizyonda olacağı duyurulan filmde Sinem Kobal, gazetecilik bölümünden mezun olup savaş muhabiri olmak isterken kendisini astroloji bölümünde burç yazarken bulan Elif'e hayat veriyor. Elif'in kahkaha dolu hikayesini izleyeceğimiz filmde bizi bir de sürpriz bekliyor. Sürprizi hemen açıklayalım, gazeteci İsmail Saymaz, dizide Sinem Kobal'la birlikte rol almış!
Kaynak: BYüzü TV
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Güzel oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliğini sürdürüyor ve çiftin bu evlilikten güzeller güzeli iki kız çocuğu var.
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Önce annelik düşüncesiyle de Kobal, oyunculuk kariyerine bir müddet ara vermişti.
Ancak sonunda hasret son buldu ve güzel oyuncu Her Şeyin Başı Merkür adlı filmle izleyiciyle yeniden buluşma kararı aldı.
Filmde Gazetecilik mezunu Elif'e hayat veren Kobal, savaş muhabiri olmak isterken kendini astroloji bölümünde burç yazarken buluyor.
Bu eğlenceli hikayede bizi bir de sürpriz bekliyor...
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BYüzü TV'nin haberine göre, ünlü gazeteci İsmail Saymaz'ın da Sinem Kobal'la birlikte bir sahnede rolü varmış.
Sinem Kobal'ın "Her masada varsın" dediği İsmail Saymaz filme renk katmış görünüyor. 13 Aralık'ı bekleyip göreceğiz!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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