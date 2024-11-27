Prens Oyuncusu Kürşat Demir Yeni Dizisini Duyurunca Yine Goygoya Alet Oldu
Prens Oyuncusu Kürşat Demir Yeni Dizisini Duyurunca Yine Goygoya Alet Oldu
Kürşat Demir'in karakteri, Prens dizisinde öldüğünden beri yakası goygoydan kurtulmuyor. Şimdilerde 'Çırak' dizisiyle ekranlara gelen oyuncuya 'bu yapımda da ölecek misin?' esprileri alıp başını gidiyor. Özellikle her paylaşımı goygoy konusu oluyor. Kürşat Demir bu yorumlara yine sessiz kalmadı ve fanlarına bir paylaşım yapıp yeni dizisini önerdi. İşte detaylar...
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Kürşat Demir'in Prens dizisinde canlandırdığı Saksonya Dükü Philippe öldü ölmesine de bu durum onun peşini bırakmadı.
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Hatırlarsanız kendisi Kirli Sepeti dizisinde de rol almıştı ve o zaman da dizide ölüp ölmeyeceği üzerinden sosyal medyada bir ton goygoy yapılmıştı.
O goygoy dolu yorumlar kendisinin peşini pek bırakacak gibi gözükmüyor. Demir geçtiğimiz saatlerde bu dönen goygoy için bir paylaşım yaptı. Paylaşımında “Her dizide ölmen şart mı abi ya diyenler... Açalım Çırak’ın ilk bölümünü seyredelim lütfen" dedi.
Kürşat Demir'in adını söz ettiği Çırak dizisi, Tabii platformunda yayınlanıyor ve başrollerinde Ozan Akbaba ile Damla Sönmez oynuyor.
Kürşat Demir'e gelince gelin o goygoya hep birlikte bakalım:
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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