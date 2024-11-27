Prens Oyuncusu Kürşat Demir Yeni Dizisini Duyurunca Yine Goygoya Alet Oldu

Kürşat Demir'in karakteri, Prens dizisinde öldüğünden beri yakası goygoydan kurtulmuyor. Şimdilerde 'Çırak' dizisiyle ekranlara gelen oyuncuya 'bu yapımda da ölecek misin?' esprileri alıp başını gidiyor. Özellikle her paylaşımı goygoy konusu oluyor. Kürşat Demir bu yorumlara yine sessiz kalmadı ve fanlarına bir paylaşım yapıp yeni dizisini önerdi. İşte detaylar...