Prens'te Saksonya Dükü Philippe'i Canlandıran Kürşat Demir'den Üçüncü Sezon İddialarına Güldüren Yanıt
Prens'te Saksonya Dükü Philippe'i Canlandıran Kürşat Demir'den Üçüncü Sezon İddialarına Güldüren Yanıt
Blu TV ile hayatımıza giren ve her bölümüyle ayrı kahkahaya boğulduğumuz Prens dizisi, 3. sezon hazırlıklarına başladı. 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon çekimlerinin ardından, diziyi biz ne zaman izleyebileceğiz henüz bilemiyoruz. Yeni sezonda Çağlar Ertuğrul'un olmayacağına dair iddialar bugün Giray Altınok tarafından yalanlanmıştı. Heyecanla beklediğimiz dizide Saksonya Dükü Philippe'i canlandıran Kürşat Demir'le ilgili de bir iddia ortaya atılmıştı. Demir, her zaman olduğu gibi bir kez daha eğlenceli bir yanıt vererek güldürmeyi başardı.
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Son yılların en çok sevilen komedi dizilerinden biri olan Prens, üçüncü sezon hazırlıklarına başladı.
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Kadınların gücünü ortaya koyduğu bir sezon izleyeceğimiz Prens'in yeni sezon çekimlerinin 22 Aralık'ta başlayacağını da açıklamıştık.
Bugün ortaya atılan bir iddiada Kaptan Van Dijk'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul'un üçüncü sezonda yer almayacağı bilgisine yer verilmişti.
Ancak bu iddia jet hızıyla Giray Altınok tarafından yalanlandı ve içimize su serpildi.
E bizim de Saksonya Dükü Philippe'e olan özlemimiz ortada. Kendisinin diziden ayrılmasına üzülenlerden yalnızca biri olan bir kullanıcı da şansını denedi ve karaktere hayat veren Kürşat Demir'in üçüncü sezonda yer alacağını iddia etti.
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Kürşat Demir de her zamanki gibi esprili bir yanıt vererek dizide "seyirci olarak" bulunacağını bildirdi. Gülsek mi, ağlasak mı bilemedik.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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