Prens'te Saksonya Dükü Philippe'i Canlandıran Kürşat Demir'den Üçüncü Sezon İddialarına Güldüren Yanıt

Blu TV ile hayatımıza giren ve her bölümüyle ayrı kahkahaya boğulduğumuz Prens dizisi, 3. sezon hazırlıklarına başladı. 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon çekimlerinin ardından, diziyi biz ne zaman izleyebileceğiz henüz bilemiyoruz. Yeni sezonda Çağlar Ertuğrul'un olmayacağına dair iddialar bugün Giray Altınok tarafından yalanlanmıştı. Heyecanla beklediğimiz dizide Saksonya Dükü Philippe'i canlandıran Kürşat Demir'le ilgili de bir iddia ortaya atılmıştı. Demir, her zaman olduğu gibi bir kez daha eğlenceli bir yanıt vererek güldürmeyi başardı.