Gazeteci Hrant Dink Öldürülüşünün 17. Yılında Aynı Yerde Anılacak
Gazeteci Hrant Dink Öldürülüşünün 17. Yılında Aynı Yerde Anılacak
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülüşünün üzerinden 17 yıl geçti! 19 Ocak 2007 tarihinde Ogün Samast tarafından gazetenin önünde öldürülen Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da tören yapılacak. Anma etkinlikleri Türkiye'de ve Almaya'nın Berlin, Köln ve Nürnberg kentlerinde düzenlenecek. Peki, Hrant Dink davasında son durum ne?
İşte, Hrant Dink hakkında merak edilenler...
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 17 yıl önce gazete binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!
Hrant Dink'in öldürülüşünün 17. yılında "23,5 Hafıza Mekanı" olarak anılan İstanbul Şişli'de anma töreni düzenlenecek.
Anma töreni için yapılan çağrıda Ogün Samast'ın tahliyesine tepki gösterildi.
Peki, Hrant Dink davası hangi aşamada?
Hrant Dink Kimdir?
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Hrant Dink'in Gazetecilik Kariyeri
Hrant Dink Cinayeti
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katiliyle utanmadan fotoğraf çekilenleri de anıyorum ama tiksintiyle
ahparig...
benim ofisin karşısı hemen. Polis birazdan kapatır yolu araç trafiğine. Yolu buralara düşen varsa bi kahve ısmarlayablirim.