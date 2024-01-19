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Gazeteci Hrant Dink Öldürülüşünün 17. Yılında Aynı Yerde Anılacak

Gazeteci Hrant Dink Öldürülüşünün 17. Yılında Aynı Yerde Anılacak

Hrant Dink
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.01.2024 - 10:09

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülüşünün üzerinden 17 yıl geçti! 19 Ocak 2007 tarihinde Ogün Samast tarafından gazetenin önünde öldürülen Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da tören yapılacak. Anma etkinlikleri Türkiye'de ve Almaya'nın Berlin, Köln ve Nürnberg kentlerinde düzenlenecek. Peki, Hrant Dink davasında son durum ne? 

İşte, Hrant Dink hakkında merak edilenler...

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 17 yıl önce gazete binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 17 yıl önce gazete binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde genel yayın yönetmeni olarak görev aldığı Agos Gazetesi'nin İstanbul'un Şişli semti Halaskârgazi Caddesi üzerinde bulunan binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dink için Türkiye ve Almanya'da anma törenleri düzenleniyor.

Hrant Dink'in öldürülüşünün 17. yılında "23,5 Hafıza Mekanı" olarak anılan İstanbul Şişli'de anma töreni düzenlenecek.

Hrant Dink'in öldürülüşünün 17. yılında "23,5 Hafıza Mekanı" olarak anılan İstanbul Şişli'de anma töreni düzenlenecek.

İstanbul Şişli'deki Agos Gazetesi eski binası olan Pangaltı Sebat Apartmanı önünde düzenlenecek tören 15.00'te başlayacak. 

Dink için İstanbul'da düzenlenen törenin yanı sıra Almanya'da da anma etkinlikleri düzenlenecek. Törenler, Almanya'nın Berlin, Köln ve Nürnberg kentlerinde yapılacak. Hrant Dink, ülkemizde hafta boyunca farklı etkinliklerle de anılacak. 

Anma törenlerinin bir parçası olarak binanın cephesine 20 Ocak sabahına kadar sanatçı Hale Tenger'in tasarladığı Hrant Dink silüeti yansıtılacak.

Anma töreni için yapılan çağrıda Ogün Samast'ın tahliyesine tepki gösterildi.

Anma töreni için yapılan çağrıda Ogün Samast'ın tahliyesine tepki gösterildi.

Hrant'ın Arkadaşları tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan çağrıda, cinayetin faili Ogün Samast'ın cezaevinden tahliye edilmesine tepki gösterildi. Anma etkinliği için yapılan paylaşımda,  

'Tetikçi dışarıda,

öldür diyenler iş başında,

adalet ayaklar altında.

#Cinayet17Yaşında' ifadelerine yer verildi.

Peki, Hrant Dink davası hangi aşamada?

Peki, Hrant Dink davası hangi aşamada?

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast, 24 Ocak 2007 tarihinde yakalandı ve tutuklandı. Ancak, suçu işlediği sırada 18 yaşından küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesinde yargılandı.

2011 yılında Temmuz ayında alınan kararla, Samast'a 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından dolayı 22 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

2019 yılında Samast hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla yeni bir dava açıldı ve bu dava, 2020 yılında diğer kamu görevlilerinin de yargılandığı ana dava ile birleştirildi. Bu durum, Samast dahil olmak üzere 9 kişi hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla ceza verilmesine yol açtı. Ancak, 2021 yılında Mart ayında Yargıtay, zaman aşımı nedeniyle örgüt üyeliği suçlamasıyla verilen cezanın düşmesine karar verdi.

Sonuç olarak, Ogün Samast sadece Hrant Dink cinayeti nedeniyle ceza aldı. Hrant Dink'in katili olarak bilinen Samast, cinayetten 16 yıl 10 ay sonra, 15 Kasım 2023 tarihinde Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Hrant Dink Kimdir?

Hrant Dink Kimdir?

Hrant Dink, 15 Eylül 1954 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Dink ailesi 1961 yılında İstanbul'a taşındı. 

Dink'in anne ve babası taşınmanın ardından boşandı. Hrant Dink ve iki kardeşi ise İstanbul, Gedikpaşa'daki Ermeni Yetimhanesi'ne yerleştirildi. Lise yıllarında siyasetle ilgilenmeye başlaya Dink, Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Zooloji eğitimi aldı. 

Yetimhanede birlikte büyüdüğü Rakel Yağbasan ile 1976 yılında dünyaevine girdi. Çiftin Delal, Arat ve Sera adında üç çocukları oldu.

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Hrant Dink'in Gazetecilik Kariyeri

Hrant Dink'in Gazetecilik Kariyeri

Hrant Dink, kardeşleriyle birlikte yürüttüğü yayınevi ve kırtasiye işleriyle kariyerine başladı. Bu dönemde bir yandan da eşi Rakel ile birlikte Anadolu'dan gelen kimsesiz ve yoksul çocukların yetiştiği Tuzla Ermeni Kampını yönetti. 

Gazetecilik kariyerine, bazı gazetelerde kitap eleştirileri yazarak başladı. Basında çıkan yanlış haberleri düzelmek için gönderdiği metinlerle adını duyurdu. İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne, 'Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak önyargılar kırılır' diyerek bu amaç doğrultusunda yayın yapmak için Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi. 

5 Nisan 1996 yılında kurucu, yayın yönetmeni ve başyazarı olduğu Agos Gazetesi'nin ilk sayısını yayınladı. Agos Gazetesi'nin yanı sıra Zaman ve Birgün gazetelerinde de yazdı.

Hrant Dink Cinayeti

Hrant Dink Cinayeti

Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde saat 15.00 sularında, Agos Gazetesi'nin İstanbul Şişli'de bulunan binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

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ipimle kuşağım

katiliyle utanmadan fotoğraf çekilenleri de anıyorum ama tiksintiyle

aziz erik

ahparig...

SnowMan

benim ofisin karşısı hemen. Polis birazdan kapatır yolu araç trafiğine. Yolu buralara düşen varsa bi kahve ısmarlayablirim.