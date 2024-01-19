Gazeteci Hrant Dink Öldürülüşünün 17. Yılında Aynı Yerde Anılacak

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast, 24 Ocak 2007 tarihinde yakalandı ve tutuklandı. Ancak, suçu işlediği sırada 18 yaşından küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesinde yargılandı.

2011 yılında Temmuz ayında alınan kararla, Samast'a 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından dolayı 22 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

2019 yılında Samast hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla yeni bir dava açıldı ve bu dava, 2020 yılında diğer kamu görevlilerinin de yargılandığı ana dava ile birleştirildi. Bu durum, Samast dahil olmak üzere 9 kişi hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla ceza verilmesine yol açtı. Ancak, 2021 yılında Mart ayında Yargıtay, zaman aşımı nedeniyle örgüt üyeliği suçlamasıyla verilen cezanın düşmesine karar verdi.

Sonuç olarak, Ogün Samast sadece Hrant Dink cinayeti nedeniyle ceza aldı. Hrant Dink'in katili olarak bilinen Samast, cinayetten 16 yıl 10 ay sonra, 15 Kasım 2023 tarihinde Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.