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Gardırobundan Seçeceğin Doğru Parçalar İle Daha Zayıf ve Uzun Görüneceksin!

etiket Gardırobundan Seçeceğin Doğru Parçalar İle Daha Zayıf ve Uzun Görüneceksin!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 17:31

Kombin yaparken seçtiğimiz kıyafetler ile daha uzun ve hatta olduğumuzdan daha ince görünmek istediğimiz bir gerçek!

Aslında gardırobumuzda bulunan parçaları doğru kullandığımız zaman, nasıl daha ince ve uzun görünebileceğimizi detaylı anlatalım... O zaman içeriğimize buyurun!

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 15.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Yanı Yırtmaçlı Pantolon

Yanı Yırtmaçlı Pantolon

Öncelikle önden yırtmaçlı pantolonlar bacak boyunuzu keseceği için, yandan yırtmaç detaylı pantolonlar tercih etmeniz önemli.

Ayrıca açık renk pantolonlar bacak boyunuzu uzun göstereceği için size iyi bir alternatif olabilir.

Yanı yırtmaçlı pantolon 319,99 TL.

İncelemek isteyenler için pantolon burada.

Hepsiburada

Yırtmaç Detaylı Yüksek Bel Etek

Yırtmaç Detaylı Yüksek Bel Etek

Etek giymeye karar verdiyseniz dikkat etmeniz gereken bir şey var elbette...

Diz hizasındaki etekler bacak boyunuzu keseceği için maksi veya mini boyları tercih etmenizi öneririz!

Yırtmaç detaylı yüksek bel etek 299,99 TL.

Beğenenler için etek burada.

Hepsiburada

Yüksek Bel Jean Pantolon

Yüksek Bel Jean Pantolon

Yüksek bel jean, pantolon ve etekler de bacak boyunuzu ne kadar yukarı taşıyabilirseniz, bu durum boyunuzun da daha uzun görünmesini sağlayacaktır.

Yüksek bel jean pantolon 639,00 TL.

Beğenenleri buraya alalım!

Hepsiburada

V Yaka Hırka Etek Takım

V Yaka Hırka Etek Takım

Kombin yaparken birden fazla renk seçimi boyunuzu kesebilir. Bu nedenle tek renk takımlar tercih etmek boyunuzun daha uzun görünmesini sağlayacaktır.

Burada da önemli olan şeylerden birisi ise pantolon veya etek boyunun seçimi maksi veya mini boy şeklinde olmalıdır. 

Siyah v yaka takım 989,99 TL burada.

Hepsiburada

V Yaka Maksi Boy Elbise

V Yaka Maksi Boy Elbise

V yakanın boyumuzu uzun gösterdiğini biliyoruz, ayrıca maksi boy tercih etmeyi de unutmuyoruz elbette. 

Önemli bir detay ise tek renk ve tek parça kıyafetlerin sizi olduğunuzdan daha uzun göstermesi!

V yaka maksi boy elbise 769,90 TL burada.

Hepsiburada
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V Yaka Desenli Elbise

V Yaka Desenli Elbise

Desenli parçaları sevenler içinde bir önerimiz var elbette!

Büyük desenler boyunuzu keseceği için daha minimal desenleri tercih etmenizi öneririz. 

V yaka desenli elbise 599,90 TL.

Beğenenler için desenli elbise burada.

Hepsiburada

Yüksek Topuk Sandalet

Yüksek Topuk Sandalet

Topuklu sandaletlerden vazgeçemeyenler buraya!

Desenli kumaş ve renkli ayakkabılar bacak boyunuzu keseceği için doğal tonlardaki ayakkabıları tercih etmenizi öneririz.

Yüksek topuk sandalet 1.139,70 TL.

İncelemek için buraya.

Hepsiburada

Tokalı İnce Kemer

Tokalı İnce Kemer

Gardırobunuza ince bir kemer eklemek için harika bir sebebiniz olacak.

Kombinlerinizde tercih edeceğiniz ince bir kemeri görseldeki gibi elbiselerinizle, ceketlerinizle, hırkalarınız ile hatta gömleklerinizle bile tercih ederek daha zayıf görünebilirsiniz.

Tokalı ince kemer 59,90 TL burada.

Hepsiburada

Yırtmaçlı Mini Etek

Yırtmaçlı Mini Etek

Mini etek tercih ettiğiniz zaman ise şu iki detayı unutmamalısınız!

Tercih ettiğiniz eteğin yüksek bel olması ve eteğin yırtmaç detayının olması, bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecektir.

Yırtmaçlı mini etek 299,99 TL.

Eteği beğenenler buraya tık tık!

Hepsiburada

Dikey Çizgili Gömlek

Dikey Çizgili Gömlek

Çizgili parçaları sevenler size bir iyi, birde kötü haberimiz var! 

Enine çizgili parçalar göz yanılması yaratacağı için sizi olduğunuzdan daha geniş gösterebilir. 

Fakat dikey çizgili parçalar ise aksine daha uzun ve zayıf görünmenizi sağlayacaktır.

Dikey çizgili gömlek 652,49 TL burada.

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Yüksek Topuklu Ayakkabı

Yüksek Topuklu Ayakkabı

Topuklu ayakkabı sevenler için bir önerimiz daha olacak.

Doğal tonları tercih etmek gerektiğini unutmuyoruz elbette... Ayrıca bilek kısmı detaylı modeller boyunuzu keseceği için görseldeki modeller bacak boyunuzu daha uzun gösterecektir.

Yüksek topuklu ayakkabı 6.999,00 TL.

Beğenenler için topuklu ayakkabı burada.

Hepsiburada

Yüksek Bel Dar Paça Jean

Yüksek Bel Dar Paça Jean

Dar model jean tercih etmek isteyenler ise koyu tonları tercih etmeli.

Yüksek bel tercih edeceğiniz jean modellerinin paça boyu ise kısa olmamalı! Bu durum sizin bacak boyunuzu kesebilir.

Yüksek bel dar paça jean 395,99 TL.

İncelemek için buraya!

Hepsiburada

Balon Kol Uzun Hırka

Balon Kol Uzun Hırka

Hırka seçimi yaparken hırkanın boyu çok önemli! Ara boylardaki hırkalar boyunuzu keseceği için uzun hırkaları tercih etmeniz önemli.

Balon kol uzun hırkayı kombinlemek oldukça kolay olacaktır. Dilerseniz üzerine ince bir kemer tercih edebilir ve bel detayınızı ortaya çıkaracağı için daha zayıf görünebilirsiniz.

Balon kol uzun hırka 429,99 TL burada.

Hepsiburada

Siyah Topuklu Çizme

Siyah Topuklu Çizme

Çizme tercihleriniz için ilginç bir önerimiz olacak! Ucu sivri modellerin bacak boyunuzun daha uzun ve sizi daha ince gösterdiğini biliyor muydunuz?

Bilekte biten modeller bacak boyunuzu keseceği için diz altı çizmeleri tercih etmenizi öneririz.

Siyah topuklu çizme 4.124,92 TL burada.

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Dokulu Küçük Çanta

Dokulu Küçük Çanta

Kombin yaparken çanta seçimi çok önemli. Çanta seçimi bir gardırobun en önemli aksesuarlarından! 

Fakat burada ise önemli olan küçük çantalar tercih etmek. Büyük çantalar boyunuzu keseceği için daha kısa görünmenize sebep olacaktır.

Dokulu küçük çanta 595,51 TL burada.

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