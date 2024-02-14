Bu Leopar Kombinlerinden Hangisi Sensin?
Bu Leopar Kombinlerinden Hangisi Sensin?
Yılların eskitemediği leopar modası dönem dönem yok oluyor, dönem dönem ise tekrar karşımıza çıkıyor. 2023'te şıkça gördüğümüz leoparı, 2024 kombinlerinde de sık sık göreceğiz.
Leopar parçaları kombinlerken önemli birkaç detaya dikkat etmeniz gerekiyor.
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
''Bu içerik 13.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Leopar oldukça göz dolduran bir desen olduğu için onu kombinleyeceğiniz parçaların basic parçalar olmasına dikkat etmek önemli!
Hem gece hem de gündüz kombinlerinizde tercih edebildiğiniz leopar parçalar, en çok siyah, beyaz ve kırmızının tonları ile uyum sağlıyor.
Ayrıca leopar desenli parçaların çok yakıştığı kumaşlardan biri ise rugan olabilir! Mini rugan etek ile leopar desen gömleğin uyumunu nasıl buldunuz?
Derin göğüs dekolteli bodynin deseni ve modeli yıkılıyor! Bu bodyi saten etek ile kombinlemek çok güçlü bir stil yarattı.
Günlük kombinlerinizde deri pantolon tercih ediyorsanız, kombininize en iyi eşlik edecek olan parça ise leopar bir gömlek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
O zaman size harika bir günlük kombin önerisi daha! Basic kesim leopar desenli tişört ve deri mini etek kombini ile harika bir stil hazır!
Balıkçı yaka leopar desenli bluzun feminen stilini, basic model bir jean ile dengeledik. Siz nasıl buldunuz?
İddialı ve bir o kadar da trend bir kombin ile karşınızdayız. Beyaz sweatshirt ve leopar desen dökümlü pantolonun uyumunu nasıl buldunuz?
Sweatshirt ile saten etek beraber uyum sağlamaz diyenler yanılıyor! Son yıllarda aşırı trend hale gelen sweatshirt ve etek kombinlerinin en iyilerinden birisi ile karşınızdayız!
Bordo ile leoparın uyumundan bahsetmiştik elbette... Vücudu saran basic model bir body ile saten etek çok dozunda bir şıklık yakaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevimli bir stil yaratmak istiyorsanız bu kombin tam size göre! Mini etek kombini, aksesuar ve ayakkabı seçiminize göre hem günlük hem de gece kombinleyebileceğiniz bir stil oluşturdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda