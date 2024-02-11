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Ev Dekorasyonunun En Trend ve Moda Olan Parçaları Bir Arada!

etiket Ev Dekorasyonunun En Trend ve Moda Olan Parçaları Bir Arada!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 11:01

Ev dekorasyonunun insan psikolojisindeki önemini inkar edemeyiz elbette. Size iyi gelecek bir alan yaratmak enerjinizi yükseltecektir ve yaşam motivasyonunuzu arttıracaktır. Bu nedenle çok trend ve moda olan ürünleri sizler için seçtik. 

İncelemek için içeriğimize buyurun!

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 09.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Asimetrik Ayna

Asimetrik Ayna

Son dönemlerin en sevilen ayna modeli ile başlayalım. 

Bu aynaların en iddialı olduğu konu ise her tarza uyum sağlıyor olmaları! Sade ama bir o kadar da şık görünen bu aynalar kullandığınız alanda harikalar yaratacak.

Asimetrik ayna 750,00 TL burada.

Amazon

Arma House Lüx Modern Art Nordic Beyaz Yüzlü Vazo

Arma House Lüx Modern Art Nordic Beyaz Yüzlü Vazo

Dekorasyonun en cool parçalarından biri ise yüzlü vazo modelleri. Genel olarak bohem ve modern ev dekorasyonunu sevenlerin tercih ettiği bu vazo, klasik mobilyalarla bile çok iyi bir uyum yakalıyor. 

Yüzlü vazo 323,95 TL burada.

Amazon

Yapay Ağaç Benjamin

Yapay Ağaç Benjamin

Dekorasyon demişken ağaçları unutmadık elbette! Yeşilin olmadığı bir dekorasyon düşünemiyoruz tabii ki. Kullanıldığı alanı inanılmaz zenginleştirmekle birlikte kullanılan alanının enerjisini de yükseltecektir.

Yapay ağaç 379,00 TL burada.

Amazon

Sütun

Sütun

İşte size bu senenin en trend ev dekorasyon parçalarından birini tanıtalım! Aşırı trend hale gelen bu sütunlar, üzerini süsleyeceğiniz kitap, abajur ve yapay çiçek gibi aksesuarlar ile harika bir uyum sağlıyor.

Evinizi ne kadar değiştireceğine inanamayacaksınız!

Sütun 5.581,55 TL buraya!

Amazon

Gold Masa Lambası

Gold Masa Lambası

Sezonun yeni trendlerinden biri ise gold ve gümüş renklerde tercih edilen masa lambaları, işlevinden daha çok dekorasyon için tercih ediliyor. Kendi boyutu küçük bile olsa ortama bıraktığı görsel etki büyük! 

Gold rengi masa lambası 758,31 TL buraya tık tık!

Amazon
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Dekoratif Hasır Kitaplık

Dekoratif Hasır Kitaplık

Her tarza ayak uydurabilen hasırın, dekoratif kitaplık ile uyumu şahane. Görseldeki gibi eviniz için uygun olan şekilde yerleştirdiğiniz zaman çiçek ve mumlar ile de süsleyebilir, hoş bir alan yaratabilirsiniz.

Dekoratif hasır kitaplık 5.419,00 TL buraya.

Amazon

Bambu Aydınlatma

Bambu Aydınlatma

Yine çok moda olan bambu bir ürün ile karşınızdayız. Özellikle bohem tarza sahip evlerde sıkça tercih edilen bambu aydınlatmalar modern çizgisi olan mobilyalarla da çok iyi uyum sağlıyor.

Bambu aydınlatma 899,99 TL burada.

Amazon

Akrilik Orta Sehpa

Akrilik Orta Sehpa

Son yılların ev dekorasyonuna kattığı en trend ürünlerden biri! Aşırı sevimli ve modern çizgisi olan bu sehpalar her renge ve tarza eşlik edebiliyor. 

Akrilik sehpa 32.900,00 TL burada!

Amazon

Ahşap Bambu Lambader

Ahşap Bambu Lambader

Bulunduğu ortama amacının dışında da görsel bir hoşluk yaratan bu lambader, bambular ile yarattığı etki çok güzel. 

Ahşap bambu lambader için 799,90 TL buraya.

Amazon

Boy Aynası

Boy Aynası

En yeni trendlerden biri ise oturma alanında kullanılan ve duvara sabitlenmeyen boy aynaları. Görseldeki gibi oturma alanınızın uygun bölümüne yerleştirdiğiniz bu aynayı, ağaçlarınızla veya çiçekleriniz ile beraber dekore edebilirsiniz.

Boy aynası 1.699,00 TL burada.

Amazon
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Dekoratif Sepet

Dekoratif Sepet

Dekoratif sepetler oturma alanlarınız ve yatak odalarınızda kullanabileceğiniz, kullanım şekli tamamen size bağlı olan dilerseniz yapay çiçekler ile de süsleyebileceğiniz bir ürün.

Dekoratif sepet 156,23 TL burada.

Amazon

Jüt Halı

Jüt Halı

Uzun ömürlü ve dayanıklı olan jüt halılar, genelde antre ve mutfakta tercih ediliyor. Modern ve bohem tarzdaki oturma alanlarında da sıkça tercih edildiğini görüyoruz.

Jüt halı için 1.354,84 TL buraya.

Amazon

Kahve Köşesi

Kahve Köşesi

Kabul edelim bu köşeye sahip olma fikri hepimizi heyecanlandırıyor. Kişisel zevkinize göre hazırlayacağınız bu alanın duvar bölümünü tablolarla ve posterlerle süsleyebilirsiniz. Hem çeşit çeşit kahvelerinizi hazırlayabileceğiniz bir alana sahip olacaksınız hem de çok dekoratif bir görünüm elde edeceksiniz.

Kahve köşesi ve çok amaçlı raf 879,00 TL burada.

Amazon

Lambader

Lambader

Oturma alanları ve yatak odalarında lambader tercihinizin dekoratif görünümdeki etkisini biliyor muydunuz? Mobilyalarınızın tamamlayıcı parçaları haline gelen lambaderler, aydınlatmaya katkı sağladığı gibi dekoratif bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.

Lambader 22.659,00 TL buraya.

Amazon

Çarklı Duvar Saati

Çarklı Duvar Saati

Hepinizin gözünün aşina olduğu bir saat modeli ile geldik. Görsel olarak çok iddialı göründüğü gibi içerisindeki çarklarda hareketli bir şekilde çalışıyor.

Çarklı duvar saati 3.499,90 TL burada.

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