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ŞOK'a Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 10 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 10 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
09.02.2024 - 12:35

ŞOK 10 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Şubat 2024 - 13 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Slazanger Tam Fermuarlı Polar Üst 179 TL

Slazanger Tam Fermuarlı Polar Üst 179 TL

  • Erkek Ribanalı Eşofman Altı 249 TL 

  • Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 249 TL 

  • Fitilli Yüksel Bel Tayt 99,95 TL

  • 65 cm Pilates Topu 219 TL 

  • Egzersiz Minderi 239 TL 

  • Katlanabilir Egzersiz Minderi 199 TL 

  • Masaj Tabancası 599 TL 

  • Pilates Egzersiz Seti 99,95 TL 

  • 3'lü Pilates Bant 79,95 TL

  • Masaj Barı 79,95 TL 

  • 2'li Neopren Dambıl 199 TL

  • 3'lü Pilates Mini Loop Bant 59,95 TL 

  • Egzersiz Minderi 169 TL 

  • Masaj - Egzersiz Topu 39,95 TL 

  • Esneme ve Strecth Bandı 99,95 TL 

  • 2'li El / Ayak Bilek Ağırlığı 149 TL 

  • Egzersiz Tekerleği 119 TL

  • El Yayı 79,95 TL 

  • 2 Raket 3 Top Masa Tenisi Seti 149 TL 

  • Egzersiz Direnç Bandı 79,95 TL 

  • Rulmanlı Atlama İpi 49,95 TL 

  • Çelik Atlama İpi 69,95 

  • 1,2 litre Tombul Sporcu Matara 159 TL

Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.699 TL

Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.699 TL

  • Simfer 50'' 4K Ultra HD 127 Ekran Webos Smart Led TV 11.699 TL

  • WMF Filtre Kahve Makinesi 3.299 TL

  • Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL

  • Fantom Griletta TM 9100 Inox Tost Makinesi 3.499 TL

  • Simfer 34 L Midi/Mini Fırın 1.559 TL

  • Fantom 3000 W Buharlı Ütü 2.099 TL

  • Hoover Wifi 10 kg Çamaşır Makinesi 12.699 TL

  • Simfer 20 L Mikrodalga Fırın 2.099 TL

  • Fantom K9 Pet Bakım Tüy Toplama Makinesi 1.199 TL

Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 10.990 TL

Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 10.990 TL

  • Slazenger Manyetik Dikey Bisiklet 5.490 TL

  • Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 9.490 TL

  • Slazenger Walk On Koşu Bandı 7.490 TL

  • Fox Bisiklet 2.790 TL

  • Fox Oturaklı Manyetik Eliptik Bisiklet 6.990 TL

  • Fox Target Masajlı Koşu Bandı 11.490 TL

  • R50 Kürek 4.490 TL

  • Fox X2 Air Bike 5.990 TL

Mobetto Yatak + Baza + Başlık Seti 11.999 TL

Mobetto Yatak + Baza + Başlık Seti 11.999 TL

  • Mobetto Baza + Başlık Seti 8.499 TL

  • Ruum Store Tek Kişilik Yatak 949 TL

  • Mobetto Baza + Başlık Seti 4.999 TL

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