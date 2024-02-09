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BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 13 - 16 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 13 - 16 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
09.02.2024 - 10:39

16 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv 11.999 TL

Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv 11.999 TL

  • TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

  • Philips Air Fryer 6.199 TL

  • Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml 75 TL

  • Senna 43' Full HD Android Tv 6.299 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.999 TL

  • Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

  • Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.999 TL

  • Işıklı Alevli Hava Nemlendirici 499 TL

  • Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

  • Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set 6.499 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

  • 3 Basamaklı Merdiven 499 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 45 TL

  • Mimilos 60 Q Seed Dijital Baskı Katlanır Masa 499 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 55 TL

  • Toprak Güveç Tencere 65 TL

  • Süzgeçli Kesim Panosu 34,50 TL

  • Desenli Ketçap / Mayonez Şişesi 660 cc 17,50 TL

  • Silikon Koruyucu Kapak 24 cm 34,50 TL

  • Tekli Silikon Bambu Mutfak Ürünleri 79 TL

  • Silikon Muffin Kalıbı 4'lü 49,50 TL

  • Silikon Çikolata Kalıbı 16'lı 49,50 TL

  • Silikon Tutacak / Nihale 19,50 TL

Bonera Emaye Kızartma Tenceresi 239 TL

Bonera Emaye Kızartma Tenceresi 239 TL

  • Benante Çerezlik Seti 169 TL

  • Benante Porselen Sosluk / Çerezlik 79 TL

  • Lav Salata Kasesi 99 TL

  • Lav Kase 65 TL

  • Chef's Tava 167,50 TL

  • Chef's Sütlük 109 TL

  • Bonera Emaye Kase 75 TL

  • Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 27,50 TL

  • Paşabahçe Live Beautiful Echo Çay Bardağı 6'lı 109 TL

  • Paşabahçe Live Beautiful Echo Dondurmalık 2'li 89 TL

  • Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk 69 TL

  • Soyacak 19,50 TL

  • Süzgeç 42,50 TL

  • Melamin Çay Tabağı 12,50 TL

  • Elma Şekilli Çerezlik 6,50 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml 49 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml 59 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 4000 ml 79 TL

  • Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL

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Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot 129 TL

Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot 129 TL

  • İlk Etkinlik Setim 199 TL

  • Oto Taşıyıcı 119 TL

  • Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler 199 TL

  • Diş Doktoru Seti 89 TL

  • Blackout Perde 119 TL

  • Erkek Spor Çanta 139 TL

  • Kadın Spor Çanta 199 TL

  • Letoon Erkek Spor Ayakkabı 279 TL

  • Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı 329 TL

  • Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt 149 TL

  • Jakarlı Koltuk Şalı 130x170 cm 79 TL

  • Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL

  • Kadın Kamuflaj Desenli Tayt 99 TL

  • Çelik Termos Seti 369 TL

  • Erkek Eşofman Altı 139 TL

  • Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm 109 TL

  • Balıkçı Çizme 199 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 179 TL

  • Kadın Düğmeli Kadın Pijama Takımı 279 TL

  • Kamuflaj Yağmurluk 229 TL

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