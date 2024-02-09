BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 13 - 16 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 13 - 16 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
16 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv 11.999 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
Bonera Emaye Kızartma Tenceresi 239 TL
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Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot 129 TL
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