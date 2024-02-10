İndirim Günleri Başlıyor! 10 Şubat - 16 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 10 Şubat - 16 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Şubat - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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10 Şubat - 16 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 139,50 TL
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10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
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15 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 23.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
Singer Overlok Makinesi 5.999 TL
Cam Rende ve Limon Sıkacağı 24.90 TL
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Metaltex Tava Rafı 99,90 TL
Kanepe 3'lü 6.390 TL
Universal Motosiklet Brandası 229 TL
Oyuncak Çeşitleri;
Buldan Koltuk Örtüsü 119 TL
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16 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv 11.999 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
Bonera Emaye Kızartma Tenceresi 239 TL
Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot 129 TL
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ŞOK 10 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Slazanger Tam Fermuarlı Polar Üst 179 TL
Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.699 TL
Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 10.990 TL
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Mobetto Yatak + Baza + Başlık Seti 11.999 TL
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