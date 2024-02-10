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İndirim Günleri Başlıyor! 10 Şubat - 16 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 10 Şubat - 16 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
10.02.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Şubat - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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10 Şubat - 16 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 139,50 TL

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 139,50 TL
onedio.com

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr 115 TL

  • Gold Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 54,50 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 29,75 TL

  • Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr 9 TL

  • Danone Süt Çeşitleri 180 ml 7,90 TL

  • Sütaş Süt Çeşitleri 200 ml 7 TL

  • La Vache qui rit Krem Peynir 400 gr 69 TL

  • Pınar Krem Peynir 400 gr 58 TL

  • Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 279 TL

  • Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 49,90 TL

  • Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10'lu 95,90 TL

  • Derby Lady Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 37,90 TL

  • Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre 55 TL

  • Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü 1 Litre 55 TL

  • Tursil Toz Deterjan 7,5 Kg 219 TL

  • Kotex Natural Hijyenik Ped Çeşitleri 45 TL

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10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Colgate Diş Macunu 2x75 ml 39,90 TL 

  • Colgate Diş Fırçası 1+1 39,90 TL 

  • Fiskobirlik Fiskorella Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 49,90 TL

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15 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 23.999 TL

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 23.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 65' Ultra HD Android Tv 23.999 TL

  • Toshiba 55' Ultra HD Smart Tv 13.999 TL

  • Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

  • Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.499 TL

  • Onvo 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

  • Reeder S23 Pro Max 6.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
onedio.com
  • SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

Singer Overlok Makinesi 5.999 TL

Singer Overlok Makinesi 5.999 TL
onedio.com

  • Schafer Tosthaus Tost Makinesi 1.199 TL

  • Akel Midi Fırın 1.499 TL

  • Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

  • Homend Functionall Multi Blender Seti 1.399 TL

  • Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL

  • Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 99,90 TL

  • Aprilla Dijital Banyo Baskülü 219 TL

  • Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL

Cam Rende ve Limon Sıkacağı 24.90 TL

Cam Rende ve Limon Sıkacağı 24.90 TL
onedio.com

  • Cam Matara Çeşitleri 1000 ml 79,90 TL

  • Borosilikat Desenli Kupa 3'lü 69,90 TL

  • Keramika Çift Renk Çerezlik 24,90 TL

  • Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı 79,90 TL

  • Cam Sunum Tepsisi 39,90 TL

  • Cam Meyvelik 39,90 TL

  • Cam Kase 27,50 TL

  • Keramika Çift Renk Çerezlik 24,90 TL

  • Lav Kulplu Çay Bardağı 120 ml 12,90 TL

  • Lav Tokyo Saklama Kabı 600 cc 34,90 TL

  • Lav Tokyo Saklama Kabı 880 cc 49,90 TL

  • Lav Tokyo Saklama Kabı 1500 cc 59,90 TL

  • Lav Tokyo Saklama Kabı 2600 cc 79,90 TL

  • Stantlı Tuzluk Seti 2'li 32.50 TL

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Metaltex Tava Rafı 99,90 TL

Metaltex Tava Rafı 99,90 TL
onedio.com

  • 3 Bölmeli Saklama Kabı 22,50 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 45 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 44,90 TL

  • Saklama Kabı 44,90 TL

  • Benekli Kapaklı Kase 29,90 TL

  • 2 Bölmeli Saklama Kabı 14,90 TL

  • Badya ve Süzgeç Çeşitleri 27,50 TL

  • Limon ve Sarımsak Saklama Kapları 9,90 TL

  • Rooc Granit Desen Meyve Sebze Bıçağı 2'li 29,90 TL

  • Yuvarlak Tepsi 44,90 TL

  • Küre Buzluk 24,90 TL

  • Metaltex Tabaklık Rafı 99,90 TL

Kanepe 3'lü 6.390 TL

Kanepe 3'lü 6.390 TL
onedio.com
  • Rio Konsol 1.790 TL

Universal Motosiklet Brandası 229 TL

Universal Motosiklet Brandası 229 TL
onedio.com

  • Universal Motosiklet Sele Kılıfı 49,90 TL 

  • Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre 99,90 TL

  • Neopren Yüz Maskesi 49,90 TL

  • Balaklava 39,90 TL

Oyuncak Çeşitleri;

Oyuncak Çeşitleri;
onedio.com

Buldan Koltuk Örtüsü 119 TL

Buldan Koltuk Örtüsü 119 TL
onedio.com

  • Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x150 cm 179 TL

  • Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x200 cm 239 TL

  • Kaymaz Taban Kadife Oval Banyo Klozet Takımı 2'li 159 TL

  • Saçaklı Banyo Havlu Seti 129 TL

  • PVC Masa Örtüsü 69,90 TL

  • Mega XL Hurç 54,90 TL

  • Pencereli Midi Hurç 49,90 TL

  • Baza Altı Maxi Hurç 49,90 TL

  • Bay / Bayan Eşofman Altı 239 TL

  • Bay / Bayan Kopüşonlu Sweatshirt 239 TL

  • Bay Sporcu Eşofman Altı 239 TL

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16 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com
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Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv 11.999 TL

Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv 11.999 TL
onedio.com

  • TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

  • Philips Air Fryer 6.199 TL

  • Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml 75 TL

  • Senna 43' Full HD Android Tv 6.299 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.999 TL

  • Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

  • Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.999 TL

  • Işıklı Alevli Hava Nemlendirici 499 TL

  • Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
onedio.com

  • Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set 6.499 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

  • 3 Basamaklı Merdiven 499 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 45 TL

  • Mimilos 60 Q Seed Dijital Baskı Katlanır Masa 499 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 55 TL

  • Toprak Güveç Tencere 65 TL

  • Süzgeçli Kesim Panosu 34,50 TL

  • Desenli Ketçap / Mayonez Şişesi 660 cc 17,50 TL

  • Silikon Koruyucu Kapak 24 cm 34,50 TL

  • Tekli Silikon Bambu Mutfak Ürünleri 79 TL

  • Silikon Muffin Kalıbı 4'lü 49,50 TL

  • Silikon Çikolata Kalıbı 16'lı 49,50 TL

  • Silikon Tutacak / Nihale 19,50 TL

Bonera Emaye Kızartma Tenceresi 239 TL

Bonera Emaye Kızartma Tenceresi 239 TL
onedio.com

  • Benante Çerezlik Seti 169 TL

  • Benante Porselen Sosluk / Çerezlik 79 TL

  • Lav Salata Kasesi 99 TL

  • Lav Kase 65 TL

  • Chef's Tava 167,50 TL

  • Chef's Sütlük 109 TL

  • Bonera Emaye Kase 75 TL

  • Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 27,50 TL

  • Paşabahçe Live Beautiful Echo Çay Bardağı 6'lı 109 TL

  • Paşabahçe Live Beautiful Echo Dondurmalık 2'li 89 TL

  • Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk 69 TL

  • Soyacak 19,50 TL

  • Süzgeç 42,50 TL

  • Melamin Çay Tabağı 12,50 TL

  • Elma Şekilli Çerezlik 6,50 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml 49 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml 59 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 4000 ml 79 TL

  • Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL

Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot 129 TL

Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot 129 TL
onedio.com

  • İlk Etkinlik Setim 199 TL

  • Oto Taşıyıcı 119 TL

  • Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler 199 TL

  • Diş Doktoru Seti 89 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
onedio.com

  • Blackout Perde 119 TL

  • Erkek Spor Çanta 139 TL

  • Kadın Spor Çanta 199 TL

  • Letoon Erkek Spor Ayakkabı 279 TL

  • Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı 329 TL

  • Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt 149 TL

  • Jakarlı Koltuk Şalı 130x170 cm 79 TL

  • Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL

  • Kadın Kamuflaj Desenli Tayt 99 TL

  • Çelik Termos Seti 369 TL

  • Erkek Eşofman Altı 139 TL

  • Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm 109 TL

  • Balıkçı Çizme 199 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 179 TL

  • Kadın Düğmeli Kadın Pijama Takımı 279 TL

  • Kamuflaj Yağmurluk 229 TL

ŞOK 10 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Slazanger Tam Fermuarlı Polar Üst 179 TL

Slazanger Tam Fermuarlı Polar Üst 179 TL
onedio.com

  • Erkek Ribanalı Eşofman Altı 249 TL 

  • Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 249 TL 

  • Fitilli Yüksel Bel Tayt 99,95 TL

  • 65 cm Pilates Topu 219 TL 

  • Egzersiz Minderi 239 TL 

  • Katlanabilir Egzersiz Minderi 199 TL 

  • Masaj Tabancası 599 TL 

  • Pilates Egzersiz Seti 99,95 TL 

  • 3'lü Pilates Bant 79,95 TL

  • Masaj Barı 79,95 TL 

  • 2'li Neopren Dambıl 199 TL

  • 3'lü Pilates Mini Loop Bant 59,95 TL 

  • Egzersiz Minderi 169 TL 

  • Masaj - Egzersiz Topu 39,95 TL 

  • Esneme ve Strecth Bandı 99,95 TL 

  • 2'li El / Ayak Bilek Ağırlığı 149 TL 

  • Egzersiz Tekerleği 119 TL

  • El Yayı 79,95 TL 

  • 2 Raket 3 Top Masa Tenisi Seti 149 TL 

  • Egzersiz Direnç Bandı 79,95 TL 

  • Rulmanlı Atlama İpi 49,95 TL 

  • Çelik Atlama İpi 69,95 

  • 1,2 litre Tombul Sporcu Matara 159 TL

Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.699 TL

Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.699 TL
onedio.com

  • Simfer 50'' 4K Ultra HD 127 Ekran Webos Smart Led TV 11.699 TL

  • WMF Filtre Kahve Makinesi 3.299 TL

  • Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL

  • Fantom Griletta TM 9100 Inox Tost Makinesi 3.499 TL

  • Simfer 34 L Midi/Mini Fırın 1.559 TL

  • Fantom 3000 W Buharlı Ütü 2.099 TL

  • Hoover Wifi 10 kg Çamaşır Makinesi 12.699 TL

  • Simfer 20 L Mikrodalga Fırın 2.099 TL

  • Fantom K9 Pet Bakım Tüy Toplama Makinesi 1.199 TL

Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 10.990 TL

Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 10.990 TL
onedio.com

  • Slazenger Manyetik Dikey Bisiklet 5.490 TL

  • Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 9.490 TL

  • Slazenger Walk On Koşu Bandı 7.490 TL

  • Fox Bisiklet 2.790 TL

  • Fox Oturaklı Manyetik Eliptik Bisiklet 6.990 TL

  • Fox Target Masajlı Koşu Bandı 11.490 TL

  • R50 Kürek 4.490 TL

  • Fox X2 Air Bike 5.990 TL

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Mobetto Yatak + Baza + Başlık Seti 11.999 TL

Mobetto Yatak + Baza + Başlık Seti 11.999 TL
onedio.com

  • Mobetto Baza + Başlık Seti 8.499 TL

  • Ruum Store Tek Kişilik Yatak 949 TL

  • Mobetto Baza + Başlık Seti 4.999 TL

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