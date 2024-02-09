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10 - 16 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 10 - 16 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
09.02.2024 - 17:01

10 Şubat - 16 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Şubat 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 139,50 TL

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 139,50 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr 115 TL

  • Gold Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 54,50 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 29,75 TL

  • Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr 9 TL

  • Danone Süt Çeşitleri 180 ml 7,90 TL

  • Sütaş Süt Çeşitleri 200 ml 7 TL

  • La Vache qui rit Krem Peynir 400 gr 69 TL

  • Pınar Krem Peynir 400 gr 58 TL

  • Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 279 TL

  • Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 49,90 TL

  • Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10'lu 95,90 TL

  • Derby Lady Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 37,90 TL

  • Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre 55 TL

  • Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü 1 Litre 55 TL

  • Tursil Toz Deterjan 7,5 Kg 219 TL

  • Kotex Natural Hijyenik Ped Çeşitleri 45 TL

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10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Colgate Diş Macunu 2x75 ml 39,90 TL 

  • Colgate Diş Fırçası 1+1 39,90 TL 

  • Fiskobirlik Fiskorella Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 49,90 TL

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