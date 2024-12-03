Galatasaray Victor Osimhen'i Elden Kaçırıyor, Milan Yıldız Futbolcuyu Listesine Aldı
Galatasaray Victor Osimhen'i Elden Kaçırıyor, Milan Yıldız Futbolcuyu Listesine Aldı
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferiyle çehresi tamamen değişti. Yıldız golcü her maça direkt katkı yapmayı sürdürüyor. Gol ya da asist yapmadığı maçlarda dahi performansı beğeniliyor. Bir fırsat transferi olarak Süper Lig'e gelen Osimhen'in ne kadar buralarda kalacağı ise hep bir soru işareti oldu. Nijeryalı golcü için Avrupa'nın devleri şimdiden sıraya girdi.
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Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi Avrupa'da çok konuşulan hamlelerden oldu. Fırsat transferi şeklinde gelen Osimhen kısa sürede uyum da sağladı.
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Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk bonservisini almaya çalıştığı Osimhen için can sıkıcı haberler geliyor.
Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren ve sürekli nabız yoklanan Osimhen için İtalya ekiplerinen AC Milan adı geçmeye başladı.
Milan'ın transfer listesindeki Osimhen için İtalyan ekibinin iyi bir maaş teklifiyle oyuncuya geleceği iddia edildi.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 12 maçta 9 gol ve 5 asist kaydederek takımına yarıştığı Avrupa ve lig kulvarlarında önemli katkılarda bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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