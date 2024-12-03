Galatasaray Victor Osimhen'i Elden Kaçırıyor, Milan Yıldız Futbolcuyu Listesine Aldı

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferiyle çehresi tamamen değişti. Yıldız golcü her maça direkt katkı yapmayı sürdürüyor. Gol ya da asist yapmadığı maçlarda dahi performansı beğeniliyor. Bir fırsat transferi olarak Süper Lig'e gelen Osimhen'in ne kadar buralarda kalacağı ise hep bir soru işareti oldu. Nijeryalı golcü için Avrupa'nın devleri şimdiden sıraya girdi.