Beşiktaş'ta Sular Durulmuyor, Söz Düellosunda Sıra Hasan Arat'ta
Beşiktaş'ta Sular Durulmuyor, Söz Düellosunda Sıra Hasan Arat'ta
Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Van Bronckhrost'un ayrılışıyla başlayan süreç durulmuyor. Arat, iki kez istifa ederek kulübü yeni bir kaosa sürüklemişti. Ardından Samet Aybaba'nın yaptığı açıklamalarla olay farklı yerlere gitti. Arat, ilk önce Aybaba'nın iddialarını yalanladı. Ancak Aybaba'nın yaptığı farklı farklı açıklamalar Arat'ı bir kez daha geniş bir açıklama yapmaya itti. Arat bir kez daha konuşacak.
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Hasan Arat önce Futbol A.Ş'den ardından yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti. Giderken de bir basın toplantısı düzenledi.
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Arat'ın istifasının ardından bir basın toplantısı da Samet Aybaba düzenlemiş içeriye dair birçok bilgi vermişti. Ancak Aybaba'nın açıklamaları bitmek bilmeyince Arat yeniden bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.
Son olarak Samet Aybaba, Erman Toroğlu'nun olduğu yayına telefonla değil Erman Toroğlu'nun telefonunu arayarak hoparlörden katılmıştı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık "Hasan Arat beni aradı. Çok önemli şeyler anlattı ve bunları programda paylaşmamamı istedi. Eğer söylediklerini kamuoyuna açıklarsa gerçekten kıyamet kopar" dedi.
Candaş Tolga Işık, "Arat, önümüzdeki hafta kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vereceğini ve birçok bilinmeyeni açıklayacağını söyledi" dedi.
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Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre Arat "süreci dikkatle takip ediyorum, her detayı not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin" dedi. Arat, Ekol TV'de Işık'ın programına katılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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