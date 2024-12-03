Beşiktaş'ta Sular Durulmuyor, Söz Düellosunda Sıra Hasan Arat'ta

Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Van Bronckhrost'un ayrılışıyla başlayan süreç durulmuyor. Arat, iki kez istifa ederek kulübü yeni bir kaosa sürüklemişti. Ardından Samet Aybaba'nın yaptığı açıklamalarla olay farklı yerlere gitti. Arat, ilk önce Aybaba'nın iddialarını yalanladı. Ancak Aybaba'nın yaptığı farklı farklı açıklamalar Arat'ı bir kez daha geniş bir açıklama yapmaya itti. Arat bir kez daha konuşacak.